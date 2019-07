Karen Méndez: La primera artista de Canarias en entrar por la puerta del millón en Instagram Comunicae

martes, 30 de julio de 2019, 09:38 h (CET) Karen Méndez, artista Argentina- Española y de sangre italiana, afincada en Canarias desde hace 14 años, no para de batir records en sus plataformas y redes sociales Karen Méndez, artista argentina-española y de sangre italiana, afincada en Canarias desde hace 14 años, no para de batir records en sus plataformas digitales y redes sociales.

A sus 23 años, este fenómeno no es de extrañar. Con temprana edad ya era una de las usuarias con más actividad e interacción en Tuenti, posicionando su cuenta entre las más populares del país, mientras publicaba su contenido desde algún rincón de la isla de Lanzarote. Actualmente, y tras varios años de evolución, su canal de Youtube se encuentra entre los 5 canales más grandes de España dentro del panorama musical, con casi 4 millones de suscriptores y medio billón de reproducciones acumuladas. Un canal que cuenta con canciones propias y numerosas versiones, producidas con Juacko (juackomusic), el productor canario en ebullición del momento.

Pero no todo empieza aquí. Instagram fue el primer gran detonante en la carrera musical de Karen. Esta plataforma de contenido para todos los públicos, se ha convertido en una de las formas de exposición más importante para los artistas. Los fans no sólo pueden ver imágenes y videos de sus personajes favoritos, sino que también pueden interactuar con sus ídolos y conocer aspectos mas cotidianos, directos y cercanos mediante los instastories diarios que estos publican. Algo que Karen ha utilizado como una de sus herramientas más presentes, brindando así a sus tantísimos seguidores el protagonismo que sin duda merecen.

Es aquí y ahora donde vuelve a romper límites con una nueva cifra histórica, convirtiéndose en la primera artista afincada en Canarias en llegar al Millón de seguidores en Instagram, una red social que le sirvió de trampolín en sus inicios, cuando con sus primeras covers tuvo el apoyo de artistas de la talla de: Maluma, Karol G, Don Omar, Nicky Jam, J Balvin, entre otros, que vieron en ella un potencial que poco a poco van descubriendo más personas.

En paralelo a su actividad con las redes sociales, la artista se centra en su proyecto musical que se culminará en el lanzamiento de un álbum que verá la luz a principios del año 2020, y del que irá sacando adelantos en formato single en los próximos meses. Tras el primer adelanto lanzado el pasado 28 de Junio con su título "La Insensible" le toca presentar el próximo 9 de Agosto su segundo single: La Firma.

El nuevo lanzamiento "LA FIRMA“ de Karen Méndez y Juacko, es una pieza atrevida y valiente, revelándose de manera directa contra las grandes compañías discográficas que quieren someter a mentes creativas en un molde industrializado, que se aleja de la esencia del artista y de todo aquello que les hizo en su día acercarse. Karen, junto con su productor Juacko, se liberan de los que "prometen oro y sólo te dan la propina“ y invitan a echar un vistazo detrás del supuesto glamour del mundo discográfico, y a darnos cuenta del duro debate que hay detrás de cada proyecto para que estos puedan ser liderados por los propios artistas. Es una realidad que los artistas hoy en día, con sus poderosas redes sociales, pueden llegar a lugares que sólo antes se podía a través de una discográfica potente, pero las cosas han cambiado. Instragram está cambiando la industria de la música. Los creadores pueden con sus móviles entrar en la casa de los consumidores y llevar a cabo sus carreras.

