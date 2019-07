¿Cómo vestían los egipcios y cómo ha influenciado la moda actual? La vestimenta del antiguo Egipto ha resultado atractiva para las grandes empresas, tanto por su pasado inquietante, como por el respeto que se le debe por ser la cuna de la civilización Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 30 de julio de 2019, 10:24 h (CET) Los antiguos egipcios eran muy exigentes en términos de limpieza y apariencia, ya que las personas que no cumplían estos requisitos eran tratadas como inferiores. La ropa en Egipto se caracterizaba sobre todo por ser funcional y adaptada al clima, pero variaba según la posición social y la moda.



¿Has visto la vestimenta de faraones egipcios? Simplemente lucían espectaculares y sobresalían entre los demás habitantes de la ciudad. Conoce más sobre la moda en esta fascinante civilización.



Vestimenta de los egipcios El lino que cultivaban los granjeros se tejía para dar el lienzo fino con el que se hacía la ropa. Los hombres de la clase trabajadora llevaban taparrabos o faldas cortas y túnicas largas sostenidas en la cintura por un cinturón. Las faldas se elaboraban con un pedazo de lino rectangular que se envolvía alrededor del cuerpo y se adjuntaba a la cintura.



Los hombres ricos llevaban túnicas hasta la rodilla, taparrabos y faldas; también llevaban joyas, una hilera de perlas, círculos para los brazos y brazaletes.



Las mujeres en la clase trabajadora llevaban vestidos drapeados o fundas ajustadas. Las mujeres de élite mejoraron su apariencia con maquillaje, aretes, pulseras y collares.



Los hombres y mujeres también usaban sandalias de papiro. Las sandalias hechas de fibra vegetal o cuero eran un tipo de zapato muy común. Sin embargo, los hombres y las mujeres, incluidos los ricos, a menudo se mostraban descalzos.



La imagen de la aristocracia Los reyes y reinas, dioses y diosas llevaban ropa elegante y joyas, siempre con la cabeza alta y su majestuosa mirada que atraía el respeto de todos aquellos a su alrededor.



En el Antiguo Reino, las diosas y las mujeres de la élite estaban representadas con una funda con correas anchas. En el Nuevo Reino llevaban fundas decoradas con hilo de oro y bordados de cuentas de colores brillantes y una especie de sari. Estos vestidos eran de lino y adornados con hermosos diseños de colores y cuentas.



Los faraones llevaban faldas hasta la rodilla, taparrabos o faldas de lino. Pero los taparrabos de cuero no eran infrecuentes. Su ropa a veces estaba decorada con hilo de oro y abalorios pintorescos.



Cabello y maquillaje Los miembros de la élite egipcia contrataron a peluqueros y cuidaron mucho su cabello. Para los hombres, las mujeres a veces llevaban peluquines, pero las pelucas eran más comunes. Estos fueron hechos de cabello humano y acolchados con fibras vegetales.



Tanto hombres y mujeres mejoraron su apariencia con diversos cosméticos: aceites, perfumes, y pintura de ojos en la cara. Ambos sexos llevaban ojos casi siempre alineados en los párpados de una línea de kohl negro.



Los miembros de la élite usaban joyas como adornos y para indicar su rango social. Pulseras, anillos, aretes, collares, alfileres, hebillas de cinturón y amuletos estaban hechos de oro y plata con incrustaciones de piedras preciosas.



Influencia en la moda actual La vestimenta del antiguo Egipto ha resultado atractiva para las grandes empresas, tanto por su pasado inquietante, como por el respeto que se le debe por ser la cuna de la civilización. La industria de la moda en ese país está en una posición de crecimiento y se expande a todo el mundo.



No es de extrañar que algunos diseñadores se interesen por el estudio de la cultura egipcia y apliquen un toque en sus colecciones. Se puede observar, por ejemplo, parte de su indumentaria en tendencias de estilos actuales.



Se notan prendas de vestir que toman como referencia las formas, las fibras textiles y los colores que reinaron en el antiguo Egipto. El resultado hace retroceder al pasado y recordar las maravillas de esa civilización. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.