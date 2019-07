Arranca el Arenal Sound con Martin Garrix, 30STM, Don Diablo y Farruko como cabezas de cartel

La décima edición de uno de los festivales más concurridos de toda España, el Arenal Sound, contará con la presencia de artistas de la talla de los DJs y productores holandeses Martin Garrix y Don Diablo, la mítica banda de rock estadounidense 30 Seconds to Mars (30STM), el cantante de reguetón y trap Farruko y la incombustible Alaska (Fangoria).



DJs internacionales

El evento, que cada año se celebra en la playa de Burriana (Castellón), sigue apostando por un registro musical amplio con conciertos y sesiones a cargo de números uno españoles e internacionales que abarcan estilos que van desde el rock y el indie hasta el trap y el reguetón, pasando por el rap, el hip-hop y los sonidos electrónicos más contundentes.



Precisamente serán cuatro DJs llegados directamente del Tomorrowland quienes cerrarán el escenario principal cada día a partir de las 5 de la madrugada: Oliver Heldens el jueves, Martin Garrix (cabeza de cartel) el viernes, Ummet Ozcan el sábado y Don Diablo el domingo.



Jueves

Los amantes de los ritmos electro-latinos podrán disfrutar del puertorriqueño Farruko el jueves 1 de agosto a partir de las 2:45 h en el "Desperados Stage", quien estará precedido por Karol G, La Pegatina y Dellafuente. Por su parte, Les Castizos, Don Patricio y Ladilla Rusa tendrán su hueco en los escenarios Negrita y Thunder Bich en el primer día del festival.



Viernes

El viernes será testigo de la actuación de una de las artistas más queridas y bailadas del festival, la mítica e incombustible Alaska, que saltará al escenario justo pasada la medianoche. Antes y después de Fangoria tendrán su momento Dorian y Anitta, respectivamente, mientras que Pignoise y Nancys Rubias serán los protagonistas del "Negrita Stage".



Sábado

La histórica banda californiana de rock alternativo 30 Seconds to Mars amenizará la velada castellonense a las 0.45 h de la noche del sábado al domingo, tras las actuaciones en el escenario principal de Iván Ferreiro y Vetusta Morla. Después de 30STM saltará a escena Lola Índigo y, paralelamente a todos ellos y en el escenario de la playa, tendrán protagonismo las actuaciones de Fusa Nocta, Brian Van Andel y Space Elephants.



Domingo

El domingo 4 de agosto, último día del evento, será para la música pop y hip-hop en español de cantantes como Beret, Morat, Natos Waor y C. Tangana.

Este año el Ayuntamiento ha ampliado la superficie del festival en 10.000 metros cuadrados, aunque ha mantenido el aforo en 60.000 personas "por la seguridad el confort de los asistentes". El recinto, que ocupa parte del puerto y de la playa del Arenal de la localidad de Burriana (Castellón), abrirá sus puertas cada día a las 14 horas con sesiones en el "Pool Stage", el escenario junto a la piscina. A partir de las 18:30 empezarán las actuaciones en el "Negrita Stage" y la fiesta se alargará hasta las 6.30 h en los escenarios Desperados (principal) y Thunder Bitch (zona de la playa).



Además, como novedad, este año los asistentes podrán disfrutar de monólogos, cines y series hoy martes 30 de julio de 23 a 2 h y mañana miércoles en idéntico horario, gracias al acuerdo al que ha llegado la organización con el nuevo canal multimedia Movistar + Lite.