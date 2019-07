Once másters de EAE Business School en el top mundial del ranking Eduniversal Comunicae

lunes, 29 de julio de 2019, 15:36 h (CET) Global Executive MBA, Máster en International Business, Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial, Master en Dirección y Gestión Financiera se incorporan por primera vez en el ranking Once másters de EAE Business School (www.eae.es) han sido reconocidos en sus respectivas áreas de conocimiento como los mejores del mundo, según el ranking “Eduniversal Best Masters Ranking 2019”. Cuatro nuevos másters han accedido por primera vez en el ranking: Global Executive MBA, Máster en International Business, Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial y Master en Dirección y Gestión Financiera.

EAE Business School ha mejorado su posición en cinco programas: Máster en Dirección de Recursos Humanos, MBA, Máster en Supply Chain & Logistics, Máster en Big Data & Analytics, Máster en Bolsa y Mercados Financieros. Además ha mantenido la misma posición del año pasado en el Máster en Dirección de Comunicación Corporativa y Máster en Project Management.

MBA Full Time, entre los 35 mejores de Europa

El MBA Full Time se coloca en el Top 35 de programas de esta área liderada por INSEAD, The Trinity MBA y Copenhagen Business School. El MBA de EAE ha subido cuatro posiciones. Al reconocimiento de Eduniversal se suma que, hace unos meses, EAE se posicionó entre las 32 mejores escuelas del mundo para hacer un MBA fuera de EE. UU.

Máster en Dirección de Recursos Humanos, entre los 36 mejores de Europa

El Máster en Dirección de Recursos Humanos, en sus modalidades Full Time, Inglés y Executive se sitúa como el 36 mejor programa dentro del Top 40 de mejores másters europeos del área de Dirección de Personas, el cual está liderado por Copenhagen Business School, Trinity College Dublin y Università Bocconi. En 2019, este máster ha sido destacado como el cuarto mejor máster de recursos humanos de España según el Ranking “250 mejores masters” elaborado por el diario El Mundo.

Máster en Dirección de Comunicación Corporativa, en el Top 30 europeo

El Máster en Dirección de Comunicación Corporativa, en sus modalidades Full Time y Global Education, se mantiene en el puesto 28 del Top 30 de mejores másters europeos del área de Comunicación, cuya clasificación la lideran Copenhagen Business School, London School of Economics y University of St.Gallen. Con estos resultados, el Máster en Dirección de Comunicación Corporativa de EAE lleva 13 años situándose entre los mejores del área de Comunicación, ya que a este reconocimiento se le une que en 2019 ha sido destacado como el mejor máster de comunicación de España según el Ranking “250 mejores masters” de El Mundo.

Máster en Project Management, entre los 35 mejores de Europa

El Máster en Project Management, en sus modalidades Full Time, Inglés, Executive Education y Global Education se mantiene entre los 35 mejores másters europeos del área de Project Management, en una clasificación liderada por Rotterdam School of Management, Trinity College Dublin y Emlyon Business School.

Máster en Supply Chain Management, entre los 78 mejores del mundo

El Máster en Supply Chain Management, en sus modalidades Full Time, Inglés, Executive Education y Global Education, es de nuevo destacado entre los 78 mejores másters del área de Operaciones y Logística del mundo, subiendo dos posiciones, en un ranking liderado por el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Además, por cuarto año consecutivo, este máster es reconocido como el tercer mejor máster del área de Logística en España.

Al reconocimiento de Eduniversal se suma que en 2019 ha sido destacado como el segundo mejor máster del área de Operaciones y Logística de España según el Ranking “250 mejores masters” de El Mundo. El máster también está posicionado en el ranking QS.

Máster en Big Data & Analytics, en el Top 30 mundial

El Máster en Big Data & Anaytics de EAE Business School, en sus modalidades Full Time y Executive Education, se sitúa entre los 30 mejores masters del mundo del área de Big Data Management, escalando 2 posiciones hasta llegar a la 27, en un ranking liderado ESADE, Grenoble Ecole de Management y University of Warkwick. Además, la institución destaca el máster como el tercer mejor de España.

Máster en Bolsa y Mercados Financieros, entre los 75 mejores de Europa

El Máster en Bolsa y Mercados Financieros de EAE Business School, en sus modalidades Full Time y Executive Education, es destacado por Eduniversal entre los 75 mejores másters de Europa del área de Bolsa y Mercados Financieros, subiendo una posición, cuyas tres primeras posiciones están copadas por Stanford University, Yale School of Management y Columbia University.

Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial, en el TOP 45

El Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial de EAE Business School, en sus modalidades Full Time, inglés y Executive, es destacado por primera vez por Eduniversal entre los 44 mejores del mundo. El ranking está liderado por Aalto University, Monash University y Hong Kong University. El Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial también está reconocido por el ranking QS entre los 46 mejores de mundo.

Máster en Dirección y Gestión Financiera, en el TOP 45

El Máster en Dirección y Gestión Financiera, en su modalidad full time, en inglés y executive, entra por primera vez y se sitúa en la posición 42, en sus modalidades Full Time y Executive. El ranking está liderado por Trinity College Dublin, Copenahagen Business School y London Business School. El Máster en Dirección y Gestión Financiera también está rankeado en QS.

Master International Business, en el TOP 60

El Máster en International Business, tanto en la modalidad en inglés como español, ha entrado por primera vez en la posición 57. El ranking está liderado por ESADE, Trinity College Dublin y Université Catholique de Louvain.

Global Executive MBA, TOP 60

El Global Executive MBA se ha situado en el 58, en un ranking liderado por London Business Economics, INSEAD y HEC Lausanne.

Metodología de Eduniversal

El ranking Eduniversal de Mejores Masters y MBA’s identifica las fortalezas académicas en una variedad de 1.000 instituciones de 154 países, distribuidas en nueve regiones. De este modo, el estudio se configura como una importante fuente de información para estudiantes y compañías para identificar la calidad de una escuela, programas y graduados.

Todos los años se evalúan 12.000 programas y se encuestan a 5.000 empleadores, 800.000 estudiantes y 10.000 representantes de 1.000 instituciones académicas distintas.

