Ontruck entrega más de 500 kilos de comida a los Bancos de Alimentos de Madrid y Barcelona Comunicae

lunes, 29 de julio de 2019, 13:10 h (CET) El operador de transporte ha participado junto con varias empresas y startups en una campaña solidaria de recogida de alimentos no perecederos, para la que ha ofrecido además apoyo logístico Ontruck, operador español de transporte regional de mercancías por carretera que se basa en la tecnología para ofrecer un sistema de gestión de cargas inmediato y transparente en los precios, ha entregado 518 kilos de productos no perecederos y de primera necesidad a los Bancos de Alimentos de Madrid y Barcelona, fruto de la I Campaña de Recogida de Alimentos que ha organizado la compañía entre sus empleados, y a la que se han sumado varias empresas y startups como JobandTalent y Geoblink (desde sus oficinas en Madrid), así como Letgo, Grohe, Cinc Centro de Negocios, Ntent y Yournewself (desde sus oficinas de Barcelona).

La campaña ha tenido lugar del 22 al 26 de julio en las oficinas de cada una de las entidades colaboradoras. El último día, dos camiones de Ontruck - uno en Madrid y otro en Barcelona - se desplazaron a estas empresas para recoger la mercancía que habían donado los empleados y transportarla junto a varios voluntarios a los Bancos de Alimentos de las respectivas ciudades. En total, se han recaudado 328 kilos de comida en las oficinas ubicadas en Madrid y 186 kilos en las de Barcelona.

“Con esta acción, que esperamos replicar en el futuro, pretendemos reforzar nuestro compromiso con la sociedad, y queremos destacar el carácter solidario de las empresas que han participado en ella, demostrando una vez más que el esfuerzo, cuando es común, obtiene siempre mejores resultados”, sostiene María Beneite, Head of People en Ontruck.

En las cajas que se han entregado a los Bancos de Alimentos de Madrid y Barcelona había productos no perecederos como arroz, pasta, legumbres, conservas o frutos secos, así como alimentos infantiles. Estos bienes serán distribuidos gratuitamente a las distintas entidades asistenciales con las que colaboran ambas organizaciones.

