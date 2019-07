Usar las vacaciones para formarse más: Campamento online para mujeres empresarias

La coach Marielys Ávila da comienzo a un campamento online para mujeres emprendedoras durante todo el mes de agosto Verano suele ser sinónimo de vacaciones, playa, montaña, relax, paseos pero ni a todo el mundo le gusta este plan ni todas las personas tienen los mismos intereses. De hecho, hay un tipo de persona, generalmente aquélla que tiene una gran inclinación por el saber, que aprovecha el período estival (y otros) para seguir formándose. Ejemplo de todo esto están los tradicionales cursos de veranos que numerosas universidades organizan los meses de julio y agosto en España y muchos otros países. No es, por tanto, un hecho aislado aprovechar el parón en el trabajo o parte de él para seguir aprendiendo, formándose para el propio conocimiento, bien por el placer de aprender, bien porque mejorar la formación mejora las expectativas de éxito profesional o por ambas razones.

Con la llegada de Internet se han duplicado las competencias de todo lo que hasta ahora era offline de manera online y los cursos de verano no son una excepción. Másteres de postgrado, cursos acelerados etc. tienen su versión online, una manera que aporta muchas ventajas: precio, disponibilidad para ajustarse al horario y la comodidad de hacerlo desde casa o desde el lugar dónde se esté de vacaciones.

Un ejemplo de esto es el campamento de verano que dará comienzo el 1 de agosto y hasta el día 31 del mismo mes y que impartirá de manera online la experta en marketing y coach y mentora Marielys Ávila.

Para quién está destinado

Exclusivo para mujeres emprendedoras a las que no las detiene nada ni nadie y están comprometidas a trabajar en sus negocios sea la fecha que sea.

Perdidas entre tanta información gratuita y que apenas aclara cuál es la dirección que se debe tomar para que el negocio prospere.

Cuando se cae en una gran desorganización por no haber establecido un orden de prioridades claro para el negocio. Aunque puede ser que no se haya hecho porque no se sabe cómo.

Mujeres agobiadas por pasarse el día entero buscando soluciones que no consiguen salir del estancamiento en el que estás.

Dispersas por no saber cómo deben enfocarse para conseguir resultados.

Desorientadas por no saber cómo hacer las cosas bien para conseguir los éxitos que se ven en otras profesionales.

La experta lo tiene claro "es fácil caer en el desánimo cuando se trabaja duro y los resultados no son los esperados - explica Ávila – pero no hay que dejarse vencer por el miedo, hay que buscar soluciones y una de ellas es invertir en la formación de cada una porque solo así aprendemos a visualizar qué hacemos mal y podemos corregirlo".

A veces no se trata de falta de talento - prosigue la experta - "sino más bien de no saber usarlo y que es como guardarlo dentro de un cajón sin salir a la luz lo que trae como principal consecuencia que el negocio no arranca, no funciona" - sostiene. "A veces basta con aprender estrategias claves que son necesarias y que hacen que las ventas online salgan adelante porque das con las teclas necesarias para ello".

Objetivos a conseguir después de la formación:

Dejar de sentirse perdida y agobiada porque se termina sabiendo con total seguridad qué es lo que se debe hacer para que el negocio prospere y genere riqueza.

Ganar claridad y foco en el proyecto que hará avanzar el negocio incrementando las ventas. Acelerar el proceso como emprendedora porque se trabaja con la ayuda de la experta y la de todo el grupo de mujeres.

Aumentar las ganas de triunfar, brillar y comerse el mundo porque las alumnas se dan cuenta de que, con la ayuda adecuada, pueden lograr todo lo que se propongan.

Sentir que están empoderadas y son capaces de transformar su vida y negocio, tomando acción y libre de excusas y limitaciones. Conseguirás dejar atrás un estilo de vida actual y comenzando a vivir como desean. ¿Qué incluye este campamento?

Asesorías puntuales durante los 30 días de campamento para avanzar en el negocio. Serán de lunes a viernes y a través de WhatsApp.

Soporte ilimitado durante todo el mes del campamento sobre las estrategias de los cursos exclusivamente por Whatsapp.

Tareas y ejercicios de concienciación, crecimiento personal y espiritualidad. 2 sesiones grupales en vivo, tipo masterclass, de preguntas y respuestas.

Material de apoyo multimedia: guías de trabajo, audios, vídeos etc.

Acceso para siempre a todo el material en la Academia para Emprendedoras.

Sesión introductoria el día 31 de julio. Temas a tratar:

Neuroventas

Estrategias de negocios

Mentalidad

Espiritualidad

Cómo obtener más claridad para trabajar mejor, menos horas y más eficientemente

Cómo ser más productiva en el negocio

Cómo manifestar la vida que se desea

Atraer gente a la comunidad

Crear un reto usando Instagram, Facebook, Whatsapp

Arquetipos femeninos para aprender a vender

Branding

Cómo crear servicio premium

Visibilidad

Liderazgo femenino

Relaciones inteligentes / networking

Modelo de negocio

Enfoque ¿Cómo funciona el campamento?

Cada mañana durante 30 días las participantes recibirán una hoja de trabajo, un audio o un vídeo con el tema del día. Este ejercicio dura unos 30 minutos en ser respondido como máximo.

¿Cuándo empieza?

1 de agosto. Solo se necesitan 30 minutos al día para dedicarse a él.