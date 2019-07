Los influencers de viajes más populares de España en Instagram Nicanor García, Benjamin Thorpe y Viaja en tu sofá son algunos de los instgaramers viajeros que más triunfan Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 29 de julio de 2019, 12:51 h (CET)

Parajes de ensueño, consejos para viajeros, rutas increíbles y, por supuesto, imágenes de una belleza sorprendente. Sin duda Instagram es una plataforma ideal para hacer visibles los lugares más admirados de nuestro planeta Tierra y aumentar todavía más las ganas de hacer la maleta y recorrer nuevos paisajes. Sin duda, hay a quién se le da realmente bien dedicar su cuenta de Instagram a los viajes y captar la atención del público. Para descubrir quienes son los viajeros más aclamados, la empresa especializada en gestión y análisis de contenidos en redes sociales, Metricool, acaba de lanzar un ranking elaborado durante el mes de junio de los influencers de viajes españoles con más éxito en Instagram.



Aprovechando el periodo de desplazamientos vacacionales, la herramienta de social analytics ha analizado los que tienen mas seguidores, más Likes y los que generan más conversación. Para medir el éxito y la popularidad de estos instagramers viajeros por excelencia, Metricool ha analizado las cuatro métricas principales y habituales: su número de seguidores, su frecuencia de publicación, la cantidad de “me gusta” que reciben y el Engagement (o numero de interacciones en sus publicaciones), añadiéndole un innovador quinto parámetro: el ratio de comentarios en relación con el número de “me gusta” recibidos. Este nuevo criterio puede ayudar a analizar el grado de fidelidad y de entusiasmo de una comunidad, así como la cantidad de conversación que generan los seguidores al reaccionar “verbalmente” y no únicamente a través de Likes.



Los influencers con más Likes o “me gusta”:

El top 5 de Influencers de viaje con más “me gusta” destaca a cuentas como la de Nicanor García, Oliver Vegas, Tania & David (detrás de la cuenta de @viviendodeviaje), Marina Comes y Viaja en tu sofá. El resultado está prácticamente y directamente relacionado con el número (alto) de Followers de dichas cuentas. Cuanto más Followers más posibilidades de tener Likes.



Nicanor García está en el primer puesto de Influencers de viajes. Aunque su cuenta podría estar también categorizada como una cuenta de arquitectura en Instagram, el hecho de que se dedique profesionalmente a colaboraciones de viajes la incluye en esta clasificación. La de Nicanor García es la cuenta con más “me gusta” por post de las analizadas por Metricool y, naturalmente, coincide con ser también la cuenta con más seguidores en Instagram. Sin embargo, se encuentra en puestos inferiores en la lista ordenada por Engagement. Esto puede deberse a que habitualmente cuanto más Followers tenga una cuenta más complicado es mantener un alto nivel de Engagement (o suma de las distintas interacciones).



Benjamin Thorpe es el Influencer de viaje con mayor frecuencia de publicación. Durante el último mes de junio compartió 39 fotografías cuando los demás compartieron entre 1 y 20 al mes. Analizando su Engagement (tiene 36,39 puntos) se encuentra el número 7 en el ranking, lo que demuestra que está en buena posición. Se podría deducir que mantener una frecuencia alta de publicación ayuda a obtener un buen nivel de Engagement por parte de sus followers, aunque, según los expertos, los recientes cambios de algoritmo de Instagram no permiten ser taxativos en este aspecto.



Los influencers con más Engagement:

El primer puesto en cuanto a Engagement es la cuenta @viajaentusofa, donde una pareja viajera, Marina y Alberto, comparte fotografías de sus aventuras. Su Engagement es increíblemente alto, con 232,94 puntos, superando al resto de cuentas analizadas en el ranking. Sus interacciones se dividen principalmente en una alta proporción de Likes (96,26% del Engagement) contra un 3,74% de comentarios.



Tania & David, con su cuenta @viviendodeviaje, son los segundos influencers de viajes con más Engagement, alcanzando los 106,39 puntos. La proporción del total de interacciones es también principalmente basada en Likes (96,67%) y en mucha menor medida constituida de comentarios (3,32%). Esta es una de las cuentas con menos followers del ranking y sin embargo tiene una proporción de interacciones muy elevada.



También cabe destacar el trabajo del bloguero, periodista y locutor de radio de viajes Paco Nadal, que, aunque haya empezado más tarde en Instagram, está cosechando muy buenos resultados en términos de Engagement con su cuenta en Instagram.



La cuenta con el Engagement más bajo es la de Carol Peña y coincide con que tiene un bajo número de Likes y obtiene habitualmente un ratio bajo de comentarios en sus publicaciones. El bajo Engagement de un usuario de esta tipología puede verse influido por el alto nivel de seguidores (es la segunda cuenta con más seguidores de las que hemos analizado) y supera los 500.000 seguidores. A mayor número de followers, más difícil conservar un ratio de Engagement alto.



Los influencers con mejor ratio de comentarios versus Likes:

En términos de ratio de comentarios comparados con el número de Likes recibidos, el top 5 integra a cuentas con números de seguidores muy dispares. Desde la cuenta de @molaviajar que se encuentra en el puesto número 1 de este ratio y tiene más de 100k seguidores, hasta la cuenta de @marinacomes que cuenta con más de 310K seguidores y se posiciona en el Top 3 de comentarios versus likes.



En la parte más baja de esta última clasificación encontramos a las cuentas con mayor número de followers como es el caso de Ester Cuni, que recibe un 0,68% de comentarios en relación con sus Likes, Oliver Vegas (1,48%) y Kike Arnaiz (1,74%). Según Metricool, este hecho se podría explicar debido a que, a mayor número de followers, el Engagement (y por lo tanto en mayor medida los comentarios) baja. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cinco consejos a seguir para evitar robos en tu casa en vacaciones En 2018 se produjeron 111.908 robos con violencia en domicilios, un aumento con respecto a 2017 Tiene algo especial Muchos, cuando salen de vacaciones o unos días simplemente a conocer algún lugar, buscan motivos para ir, y llevan hojas de ruta con lo que van a hacer, y mil y un plan porque sino creen que van a perder el tiempo; pero en Sevilla lo primero y más importante es ir Dime de dónde eres y te diré qué perro tienes Los perros pequeños más populares son el yorkshire y el chihuahua, sobre todo en Canarias y en Andalucía Formas de ahorrar en un viaje a Inglaterra Uno de tus sueños se hace realidad: te vas a Inglaterra para descubrir maravillosos paisajes naturales y hermosas ciudades cargadas de historias fascinantes Tánger, un paraíso de playas para visitar A un paso de España en avión y barco