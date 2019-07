El 39,3% de los trabajadores no desconecta del trabajo lo suficiente cuando está de vacaciones

Las vacaciones de verano son la época del año más esperada por todos los españoles. Las palabras más repetidas a la hora de pensar en vacaciones son descanso y desconexión. Muchos de ellos lo afrontan como un reto ante la dificultad de olvidarse temporalmente de las responsabilidades del entorno laboral.



Consciente de la importancia que tiene descansar y evadirse del trabajo para poder continuar con la rutina de una manera sana y productiva, Adecco, empresa líder mundial en la gestión de los recursos humanos, ha realizado una encuesta a más de 700 trabajadores con el fin de analizar y poner cifras a todas aquellas personas que no desconectan del trabajo en vacaciones.



Además, ha elaborado una guía doble que recoge, por un lado, consejos básicos para que los trabajadores desconecten durante el período vacacional, y por otro, recomendaciones para que las empresas puedan facilitar ese proceso a sus trabajadores.



Y es que la desconexión laboral empieza a ser un tema muy importante. En palabras de Carlos Viladrich, director de Recursos Humanos del Grupo Adecco: “la tecnología es la gran aliada para compaginar la vida personal y profesional a través de medidas como el teletrabajo, horarios más flexibles y otras fórmulas parecidas, pero también, en algunos casos, nos hace dependientes de nuestro trabajo y nos impide desconectar completamente de nuestras tareas laborales incluso en periodos de descanso. Desde hace un año, el artículo 88 de la LOPD establece el derecho a la desconexión digital con el objetivo de garantizar el respeto a los tiempos de descanso, permisos y vacaciones, aunque los datos de la encuesta parecen contradecir el ejercicio de este derecho”.



“Es muy importante que, tanto trabajadores como empresas, como la sociedad en general, entendamos la importancia de desconectar en los periodos de vacaciones para poder continuar siendo eficientes en nuestro trabajo, sin tener que renunciar a disfrutar de nuestro tiempo libre”, concluye Viladrich.



A más edad, más desconexión

Según la III Encuesta Adecco sobre Desconectar del Trabajo en Vacaciones, son solo 6 de cada 10 encuestados los que aseguran en nuestro país que desconectan de sus funciones por completo, por lo que el 39,3% restante no lo consigue o, al menos, no todo lo que debería pues, dentro de este porcentaje, el 8,2% dice no desconectar en absoluto y el 31,1%, logra cierto nivel de desconexión, pero no el suficiente.



Además, el porcentaje de trabajadores que no desconecta vuelve a crecer por tercer año consecutivo y en esta ocasión lo hace más de 3 puntos porcentuales.



Por franjas de edad, son los mayores de 55 años los que más descansan en vacaciones, ya que la totalidad de los encuestados asegura que desconecta del trabajo en este período. Les siguen los trabajadores de entre 26 y 35 años, de los cuales el 65,2% desconecta totalmente.



Los españoles de entre 46 y 55 años se encuentran en un punto intermedio. El 62,7% reconoce que durante esta época son capaces de dejar a un lado el trabajo y centrarse en su vida personal. Más o menos la misma proporción que entre los trabajadores de 36 a 45 años, que es del 59,9%. Son los menores de 25 años los que menos desconectan del trabajo pues la mitad de ellos reconoce que no logra evadirse por completo de las responsabilidades laborales (solo el 48,7% consigue desconectar totalmente del trabajo).



Por sexos también se aprecian algunas diferencias. El 70,7% de las mujeres trabajadoras son capaces de desconectar de sus empleos cuando están de vacaciones, mientras que solo el 58,1% de los hombres lo consigue.



Solo un tercio de los trabajadores dispone de 3 semanas de vacaciones consecutivas

La duración de las vacaciones es una variable fundamental que afecta de manera directa a la desconexión del trabajo por parte de los trabajadores. Tanto es así que, según Carlos Viladrich, director de Recursos Humanos del Grupo Adecco, “aun siendo un tema muy particular y que depende en gran medida de las preferencias personales, del tipo de trabajo e incluso del tipo de actividades programadas para el tiempo de descanso, yo creo que para una ‘verdadera desconexión’ dos semanas son mejor que una y tres mejor que dos. No obstante, es importante también planificar los descansos anuales. Cada vez más se observa la tendencia a distribuir los tiempos de descanso en dos o tres periodos, lo que, evidentemente, limita la duración de los mismos. En cualquier caso, una desconexión al año de como mínimo dos semanas la considero muy recomendable para romper con la rutina y recargar baterías”.



¿Cuánto suelen durar tus vacaciones?

Dada la importancia de este aspecto, desde Adecco se ha preguntado a los trabajadores españoles por la duración que suelen tener sus vacaciones de verano y la mayoría (un 70,3%; +2,4 p.p.) disfruta de unas vacaciones de verano de entre 2 y 3 semanas, tal y como han indicado los encuestados: un 34,2% coge dos semanas y un 36,1%, tres.

Un 14,7% es aún más afortunado y dispone de cuatro semanas e incluso más de un mes seguido (3,7%) de vacaciones. Y en el lado contrario se sitúa el 11,3% de los españoles en activo, que tan solo puede disfrutar de una semana de descanso, al menos en verano.