La eutanasia que llega

lunes, 29 de julio de 2019, 10:47 h (CET) Si se cumplen las previsiones de la agenda política de Sánchez, una de las primeras medidas será la despenalización de la eutanasia, es una exigencia de Iglesias, una práctica que plantea graves problemas médicos y morales. En este contexto la Fundación Villacisneros, ejemplo de cómo la sociedad tiene una voz ante los problemas del presente, organizó una mesa redonda con destacados especialistas en medicina paliativa. Una respuesta a la artificial argumentación de una propuesta que no tiene en cuenta aspectos esenciales del progreso de la medicina en cuidados paliativos, la lucha contra el dolor y la cultura del acompañamiento.



Para el doctor Carlos Centeno, de la Clínica Universitaria de Navarra, cada año fallecen en España 22.800 personas que hubieran necesitado cuidados paliativos. La solución a los problemas de los enfermos terminales y crónicos pasa por la buena medicina, por mejorar sus condiciones de vida y por una propuesta de sentido encarnada en un verdadero acompañamiento. Todo ello más positivo y humano que una ley que permita, cuando no obligue, a acabar con ellos.

