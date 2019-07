“Luna de miel” política con Sánchez Xus D Madrid, Girona Lectores

lunes, 29 de julio de 2019, 10:42 h (CET) Ciertamente, causaba cierta sorpresa la injerencia del presidente francés, Emmanuel Macron, en la política española, al pedir explicaciones a Ciudadanos sobre sus acuerdos con Vox en algunas comunidadrs autónomas. Macron, que no parece conocer bien el panorama político español, parece que aspira a forjar un “cordón sanitario” en torno a los partidos de ultraderecha, nacionalistas y eurófobos, para impedir su influencia en el proyecto de renovación de Europa. En cambio, el presidente francés parece vivir una especie de “luna de miel” política con Pedro Sánchez, al que no ha reprochado sus devaneos con el nacionalismo separatista y la extrema izquierda, que representan una amenaza real para ese mismo proyecto renovador europeo.

