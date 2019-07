Tanger-Med, el Puerto gigante de Africa que va creciendo año tras año Según el director general Abkari: “Creceremos junto a Algeciras con sinergias” Francisco Acedo

@Acedotor

lunes, 29 de julio de 2019, 10:04 h (CET)



Tánger Med nació como “una visión real” y un horizonte 2015, pero en estos momentos el complejo portuario marroquí una vez inaugurado su segunda extensión se ha convertido en cifras en el primer puerto de Africa. Y, cada vez más, consolidándose a nivel mundial por su estratégica ubicación. Un grupo de periodistas internacionales, entre ellos Emma y Francisco Acedo, hemos podido conocer la realidad del mismo y sus proyectos más próximos, gracias a la organización de Oficina de Turismo de Marruecos. TM se encuentra a apenas 3 kms del Aeropuerto y 12 de la estación de tren Tanger-Ville.



Tánger Med está formado por 3 puertos en uno: el de pasajeros, TM 1 y TM 2. Un total de mil hectáreas. A su vez TM 1 se divide en dos áreas de terminales que controlan APM Terminals y Eurogate respectivamente. La inversión en ambas superan los 8 billones de dólares. TM 2 se inauguró a finales de junio. En el complejo se han establecido siete áreas, de las que tres serán operativas en el primer cuatrimestre del próximo año. En total este “gigante” se ha convertido en el Puerto más importante de Africa en tráfico de contenedores superando a Durban( Sudáfrica) y Port Said( Egipto). El siguiente paso, estimado en un lustro por las autoridades alauitas, es situarse a la cabeza del Mediterráneo ahora con Valencia y Algeciras al frente. Y con una meta: 9 millones de contenedores al año. A esto habría que añadir un movimiento de 700.000 camiones, un millón de vehículos y 7 millones de pasajeros. El dato más espectacular es conocer que 800 compañías de todo el mundo operan desde aquí en sectores como logística, electrónica, automóviles, textil, aeronáutica, etc. Empresas como Decathlon, Adidas, Bosch, Maersk Line, DHL,CMA CGM, etc. Un total de 75.000 personas trabajarán en Tánger Med cuando esté al completo. Toda una ciudad y está próximo a cumplirse el reto soñado en su momento por el rey Mohamed VI. Y todo comenzó en mayo del año 2007.



En declaraciones a DIARIO SIGLO XXI, el director general adjunto de Tanger Med, Hassan Abkari, es claro: “Es el proyecto más importante de la historia de Marruecos y se está cumpliendo paso a paso”. La situación del Puerto le convierte en estratégico con destinos a la UE, Europa del Este, Asia, EEUU y el continente americano. Hay que recordar que en esta zona del Norte de Marruecos pasa el 20% del comercio marítimo mundial y las conexiones Africa-Europa son fundamentales. Los hidrocarburos son importantes en este contexto. En 2018 la Horizon Terminals Tanger movió 6 millones de toneladas: “No hay petróleo, pero sí reservas de gas descubiertas hace 5 años en la zona de Essaouira por una empresa del Reino Unido”.



Las exportaciones con este destino portuario han mejorado gracias a la nueva red de autopistas y el tren de alta velocidad. Este hub logístico empresarial ha colocado a Tánger como el segundo núcleo económico del Reino de Marruecos, después de Casablanca. “Y tendemos al crecimiento” insistió Abkari. Hay que recordar que en el año 2000 se creó la Tanger Free Zone, considerada la sexta zona franca a escala mundial y la primera a nivel portuario en el ránking global, según Financial Times.



Cuando surgió el proyecto de Tanger Med apareció una pregunta clara. ¿Significaría una dura y directa competencia al Puerto de Algeciras?. A preguntas de este diario el director general adjunto fue directo y con cifras: "En el último ejercicio los dos Puertos han crecido y los datos están al alza. Nos hemos convertido en las alternativas para las empresas del sector y estamos trabajando de forma conjunta. El acuerdo de colaboración firmado a primeros de año indica un crecimiento del 20% en pasajeros, 28% en vehículos y un 5% en Unidades TIR en el período enero-mayo. Tenemos reuniones cada mes y conversaciones cada semana. Es necesario la unión de servicios y establecer sinergias. Nadie saldrá perjudicado"

