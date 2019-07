Veo oro en tus ojos azules, color del cielo que nos cubre Un poema de Aurora Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

lunes, 29 de julio de 2019, 09:57 h (CET) Veo oro en tu mirada, tierna cual la luz del sol

a las dos del mediodía

de un domingo día ocho,

astro que es residencia de don Dios.

Que más vale que me mires

que del calor vienes y vas y te ríes.

Lo haces porque tú lo sabes,

sabes, eres poderosa

y la ternura de tus ojos

es más pura que cualquier otra cosa…

Y no hay fuerza más grande,

que el valor de tu mirada,

siempre misericordiosa.

Que si no hay buenos ni malos,

que miren tu rostro y comparen

rosas, flores, claveles, mariposas...

Que no hay amor más grande

que el que en los ojos

se posa para siempre…

y a mí me hacen crecer…

rositas en el corazón.



Veo oro y es del bueno,

veo oro verdadero,

veo corazones enteros

y emociones acertadas,

y debo decirte: “te quiero”,

sobretodo de madrugada,

cuando despierto y te veo

y el alma se me empaña

de alegría y verdadero amor.



Para mis buenas amigas: Laura e Isa.

