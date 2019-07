El cáncer de cabeza y cuello produce 350.000 muertes cada año en el mundo, la mayoría por el tabaco Cada año se detectan en España 10.000 casos nuevos de tumores de cabeza y cuello Francisco Acedo

sábado, 27 de julio de 2019, 09:42 h (CET) El cáncer de cabeza y cuello produce 350.000 muertes cada año en el mundo y en el 85% de los casos esos tumores están relacionados con el consumo de tabaco. Así lo advierte la Sociedad Española de Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC) con motivo del Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello que se celebra este sábado 27 de julio. La SEORL-CCC insiste también en la importancia del diagnóstico precoz de este tipo de tumores ya que puede mejorar la supervivencia, con una reducción de la mortalidad de hasta un 90%. Por ello, recomienda estar alerta ante los posibles signos y síntomas de bultos en el cuello y acudir al otorrinolaringólogo ante una sospecha.

Cada año se detectan en España 10.000 casos nuevos de tumores de cabeza y cuello. Los más frecuentes son los de la cavidad oral, cuya incidencia, que aumenta cada año, es del 3% y su prevalencia de entre 11 y 17 casos por cada 100.000 habitantes. “Se localizan sobre todo, por orden de frecuencia, en lengua, suelo de boca, trígono retromolar, mandíbula y encía, maxilar y paladar duro y mucosa bucal”, señala el doctor Pedro Díaz de Cerio, presidente de la Comisión de Cabeza y Cuello y Base de Cráneo.



Los principales factores de riesgo de los tumores de cabeza y cuello son el tabaco y el alcohol y “desde hace unos años hemos visto como el virus del papiloma humano también está implicado en la etiopatogénesis de estos tumores”, explica el doctor Díaz de Cerio. Si se detectan en estadios avanzados, tienen una baja supervivencia, la cual aumenta de manera notable cuando existe un diagnóstico en estadios iniciales. “En este sentido, el otorrinolaringólogo-cirujano de cabeza y cuello tiene un papel fundamental, no sólo para el diagnóstico precoz, pues controla toda la magnitud de la vía aereodigestiva, sino para la fase terapéutica”, explica el doctor Díaz de Cerio. Este especialista recuerda que el tratamiento debe ser multidisciplinar. “El otorrinolaringólogo tiene un papel de coordinador y también participan endocrinólogos, nutricionistas, psicooncólogos, foniatras y logopedas y profesionales de enfermería especializada, para intentar conseguir un manejo óptimo del paciente”, expone.



Presencia de masa cervical Uno de los signos que pueden hacer sospechar que un paciente tiene un cáncer de cabeza y cuello es la presencia de una masa en el cuello, “cuyo manejo resulta controvertido en muchas ocasiones”, subraya el doctor Raimundo Gutiérrez Fonseca, secretario general de la SEORL-CCC. En la mayoría de los casos, los bultos en el cuello son benignos, sobre todo en pacientes jóvenes, en los que suelen ser inflamatorios, infecciosos y, en ocasiones, malformaciones. “Sin embargo, hay una serie de factores de riesgo que deben hacer sospechar malignidad, como son tener más de 40 años, el tabaquismo y el consumo de alcohol”, advierte.

Además, deberán tenerse en cuenta como factores de riesgo de malignidad aquellos propios de la masa: el crecimiento progresivo,la infiltración y/o ulceración de la piel y la adherencia a planos profundos. “Por otro lado, puede haber síntomas asociados como cambios en la voz, dificultad para tragar, dificultad respiratoria, sangrado por la boca o dolor local o referido al oído”, indica el doctor Gutiérrez Fonseca. Por lo tanto, resume, “una vez que se han valorado todos estos factores, se debe hacer una historia clínica completa valorando antecedentes personales y familiares, así como circunstancias de aparición de la masa, y tener una actitud clara ante la misma”. También será necesaria la realización de una exploración completa, que debe incluir la realizada por un otorrinolaringólogo-cirujano de cabeza y cuello. “Esta consiste en una exploración cervical completa, una evaluación de la cavidad oral y la faringe, una exploración de oídos y fosas nasales y, sobre todo, una endoscopia completa de la vía aerodigestiva superior. Hay que tener en cuenta que esta exploración permite en ocasiones el diagnóstico de un tumor primario y que sin ella no se pueden hacer otras complementarias”, comenta.



En aquellos casos en que no se haya conseguido el diagnóstico del tumor primario, se realizarán pruebas de imagen, donde el TC y el PET son fundamentales. También “se puede plantear una extirpación de la mucosa de la base de lengua mediante procedimientos transorales, de los que destaca, por su escasa morbilidad, la mucosectomía robótica de la base de lengua, que permite localizar el tumor primario en un 80% de los casos, según recientes artículos”, indica el doctor Gutiérrez Fonseca.



Signos de alarma del cáncer de cabeza y cuello La Comisión de Cabeza y Cuello de la SEORL-CCC recomienda estar atento al siguiente listado de signos y síntomas de un posible tumor de cabeza y cuello, sobre todo en personas vinculadas a los principales factores de riesgo (alcohol y tabaco). Ante la presencia de cualquiera de ellos, lo mejor es consultar con un otorrinolaringólogo:



Dolor de garganta y dificultad al tragar persistente más de tres semanas a pesar del tratamiento

Dolor de oído persistente que empeora al tragar durante más de tres semanas a pesar del tratamiento

Aparición de tumefacción o úlcera en la boca o de sangre en la boca y la garganta durante más de tres semanas a pesar del tratamiento

Aparición de lesiones blancas o rojas en la boca que persisten durante más de tres semanas a pesar del tratamiento

Cambios en la voz, afonía o ronquera no relacionada con una infección y que persiste más de tres semanas a pesar del tratamiento

Aparición de bultos en el cuello, sobre todo si son duros, crecen o duelen durante más de tres semanas a pesar de tratarlos

Obstrucción nasal y/o sangrado nasal persistente durante más de tres semanas a pesar del tratamiento

