La aritmética del actual Parlamento impide un Brexit a lo Boris

Para entender la aritmética del actual parlamento y ver lo difícil que es el juego del nuevo primer ministro es necesario explicar cómo se encuentran distribuidas sus bancas.



Según la página oficial del parlamento del Reino Unido de esta forma se encuentran distribuidos los 650 miembros de la casa de los comunes:



Conservadores: 311



Laboristas: 247



Partido Nacional Escocés: 35



Independentes: 16



Liberal Demócratas: 12



Partido Unionista Democratic de Irlabda del Norte: 10



Sinn Féin (Republicanos de Irlanda del Norte): 7



El Grupo Independiente para el Cambio: 5



Plaid Cymru (Partido de Gales): 4



Verdes: 1



Portavoz de la cámara (Speaker): 1



Vacante: 1



Total número de sitios: 650







Debe tomarse en cuenta que tanto el portavoz como sus 3 adjuntos (quienes ocupan la jefatura, la primera sub-jefatura y la segunda sub-jefatura de “formas y medios”) no pueden votar. Estos deben ser el primero y en tercero del partido de gobierno y el segundo y cuarto del de la oposición. La mitad deben ser dividida paritariamente entre damas y caballeros. Estos son:



Speaker (Portavoz) John Bercow (Conservador)



Chairman of Ways and Means: Mr Lindsay Hoyle (Laborista)





Rt Hon Sir Lindsay Hoyle MP





First Deputy Chairman of Ways and Means: Mrs Eleanor Lang (Conservador)





Rt Hon Dame Eleanor Laing MP





Second Deputy Chairman of Ways and Means: Dame Rosie Winterton (Opposition side)





Rt Hon Dame Rosie Winterton MP









Esto implica que el partido de gobierno (conservador) y su aliado (Unionismo Democrático) tienen 320 votos, mientras que los votos de los que no apoyan al gobierno suman 318 votos. Esto implica una leve mayoría de dos votos.

Si el Sinn Féin ocupara sus 7 bancas no podría darse un gobierno conservador, pero se niega a hacerlo por principio pues así quieren manifestar su oposición a lo que ellos llaman la ocupación británica del noreste de su isla irlandesa.. Paradójicamente este partido ha estado muy ligado a lo que fuese el Ejercitito Republicano Irlandés, aquel que casi mata a la primera ministra tory Margaret Thatcher cuando estaba en un hotel de Brighton ateniendo la conferencia de su partido.







La actual mayoría tory puede evaporarse en cualquier momento. El primero de agosto se va a renovar el parlamentario de un distrito de Powys (este de Gales) donde los sondeos indican que el actual parlamentario tory va a ser substituido por uno liberal-demócrata, el cual se ve apoyado en estos comicios por una tácita alianza anti Brexit en la que participan los verdes y el Partido de Gales. Además, hay algunos parlamentarios conservadores anti-Brexit que están contemplando renunciar a su bancada o pasarse al liberalismo democrático.







Johnson puede quedarse con hasta 2 decenas de parlamentarios menos que los que May tuvo al inicio de su gobierno. Además, hay 3 decenas de parlamentarios tories muy hostiles a un Brexit sin acuerdo, y varios de ellos no han dudado en amenazar que estarían dispuestos a su primer ministro si va en esa dirección.







De allí que a Boris no le queda más opción que la de adelantar las elecciones generales, algo que debería hacerlo en septiembre para buscar incrementar su bancada y lograr consumar su promesa de sacar al Reino Unido de la UE para la noche de brujas.