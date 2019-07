Consejos para aumentar la seguridad de los niños en los viajes en coche

Julio y agosto son los meses del año en los que más desplazamientos de largo recorrido se producen. Concretamente la DGT prevé 90 millones de desplazamientos en sólo estos dos meses.

Para estos viajes de vacaciones, el coche es el vehículo preferido por las familias con niños. Por este motivo, la Alianza Española por la Seguridad Vial Infantil –AESVi- insiste en la importancia de que los niños viajen con la máxima seguridad, sobre todo, teniendo en cuenta que julio y agosto son los meses en los que se producen más siniestros.

Aunque el uso de los sistemas de retención infantil en España está generalizado entre los menores, todavía siguen falleciendo niños por no usar un SRI o por no utilizarlo correctamente. El año pasado 13 niños perdieron la vida cuando viajaban como pasajeros de un vehículo en vías interurbanas (fuente: D.G.T). No hay que bajar la guardia, sobre todo en estos meses de julio y agosto en los que el año pasado fallecieron un total de 256 personas, 31 más que en el mismo periodo del año anterior.

Los niños son usuarios vulnerables que requieren del cuidado y de la protección de los adultos para hacer sus viajes más cómodos y seguros. Por lo general, en verano se tienen que enfrentar a trayectos largos, en los que se aburren y se inquietan, una situación que puede alterar al conductor y poner en riesgo la seguridad de los ocupantes.

Desde el foro de expertos, formado por 34 instituciones de distintos sectores de la sociedad, se quiere incidir en la importancia de preparar el viaje con todo lo que van a necesitar los más pequeños de la familia para garantizar su seguridad y poder disfrutar de unas deseadas vacaciones.

Lo más importante es disponer de una silla infantil homologada para la edad, peso y altura del niño, un dispositivo obligatorio por ley siempre que el menor no sobrepase los 1,35 metros de altura, aunque la recomendación de los expertos es utilizarlo hasta que mide 1,50 metros. El Reglamento General de Conductores establece una multa de 200 euros y retirada de tres puntos del carnet de conducir al conductor cuando éste viaja en un vehículo sin su dispositivo de retención correspondiente (salvo en el caso de los taxis en que la multa es para el adulto responsable). El uso del SRI reduce en un 75% el riesgo de muerte y en un 95% el riesgo de lesiones.

Además de planificar el viaje, el niño debe viajar con ropa cómoda mientras que la temperatura interior recomendada debe estar entre 21 y 23 grados centígrados. También es fundamental para evitar mareos, darle alimentos ligeros, en pocas cantidades, e hidratar al niño con agua. Y no olvidar alguno de sus juguetes preferidos o preparar juegos para que el trayecto sea más entretenido. En este sentido,se insiste en el peligro que supone llevar objetos sueltos en el habitáculo ya que en caso de colisión se convierten en auténticos proyectiles.

Aumenta la seguridad de los pequeños en el vehículo con los 10 consejos para viajar en verano con niños:

Lleva siempre al niño en su sistema de retención infantil, por corto que sea el trayecto. Y comprueba que su instalación es la correcta, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Instala la silla siguiendo las instrucciones del manual de uso del fabricante y el etiquetado de las sillas, y verifica su anclaje. Para los más mayores es aconsejable no quitar el respaldo a la silla hasta los 1,50 metros, ya que proporciona protección frente a impactos laterales. Además, en el caso de que se duerman, facilitará una mejor colocación de la cabeza y el niño viajará más cómodo. Y para los pequeños, recuerda que, aunque la obligatoriedad de llevar al bebé en contra de la marcha es hasta 15 meses, es muy conveniente que alargues esta posición tanto tiempo como te sea posible. Esta posición favorecerá en gran medida la protección de su cuello, cabeza y espalda.



Antes de colocar al niño en el coche en días de calor, comprueba la temperatura interior del habitáculo y, en especial, la de la silla (plásticos, tejidos...) para evitar quemaduras.

Protege el vehículo del sol y, antes de subirte, abre las ventanillas y pon el aire acondicionado para refrescar el habitáculo.

Antes de hacer viajes largos, y sobre todo si el niño se marea, consulta con tu pediatra para que te aconseje cómo actuar.

Prepara el viaje con juegos y pon la música preferida del niño para que todos podáis disfrutar del trayecto sin nervios innecesarios.

Para hacer más cómodo el viaje es conveniente aprovechar las horas de menos calor del día.

Nunca dejes objetos sueltos, equipaje o mascotas junto al pequeño. En caso de frenazo o impacto, pueden salir despedidas contra el niño y provocar lesiones.

En destino, no bajes la guardia. En verano, el mayor riesgo de accidente se produce en los desplazamientos cortos y por carreteras secundarias. Mucha precaución.

Durante un gran desplazamiento, los niños sufren más que los adultos (la posición en la silla, el calor en los asientos traseros, la falta de costumbre...) por lo que es conveniente parar frecuentemente, sacar al niño de su silla y mantenerlo bien hidratado.

La seguridad del niño, y de todos los ocupantes, depende de ti, conductor. Respeta las normas, conduce de forma tranquila y relajada, dejando un espacio de frenado, y ajustando la velocidad a las circunstancias del tráfico. No asumas riesgos.



Proteger a los pequeños en sus desplazamientos es un objetivo que nos une, en el que todos y cada uno debemos aportar nuestro esfuerzo para que ningún niño viaje sin su sistema de retención infantil.