AirHelp recuerda los derechos de los pasajeros por la cancelación de vuelos en Barcelona

viernes, 26 de julio de 2019, 14:58 h (CET) Los pasajeros afectados por la huelga, convocada para los próximos 27 y 28 de julio, pueden reclamar una indemnización de hasta 600 euros por persona y trayecto Los próximos días 27 y 28 de julio, los vuelos del aeropuerto de Barcelona Josep Tarradellas – El Prat, se verán afectados debido a la huelga del personal de tierra de Iberia. De momento, la huelga ha obligado a Vueling a cancelar más de 100 vuelos y se espera que la cifra de retrasos y cancelaciones aumente considerablemente, ya que Iberia da servicio al menos a 27 compañías en el aeropuerto de Barcelona, entre ellas, British Airways, Avianca y Emirates.

Paloma Salmerón, directora de Comunicación Global de AirHelp, la plataforma online líder que ayuda a los viajeros en todas las compensaciones por retrasos, cancelaciones o denegaciones de embarque de las compañías aéreas, señala que “una cantidad considerable de vuelos del aeropuerto de Barcelona se verán interrumpidos los días 27 y 28 de julio por una decisión tomada por el personal de tierra de Iberia. Desde AirHelp recordamos a los pasajeros de Iberia que podrán solicitar una compensación, siempre y cuando los empleados de la aerolínea (o empleados de entidades que son controladas por las aerolíneas) estén en huelga”.

El Tribunal de Justicia Europeo dictaminó que las huelgas del personal de las aerolíneas no pueden ser consideradas como una circunstancia extraordinaria, lo que hubiera librado a las aerolíneas de pagar las compensaciones correspondientes. “La huelga de servicios aeroportuarios de Iberia afectará a más de 1.000 vuelos de 27 aerolíneas. Los pasajeros de Iberia con vuelos retrasados o cancelados pueden tener una compensación de hasta 600 Euros. Además, para todos los pasajeros que se vean afectados por la huelga, en el caso de que los retrasos sean de más de dos horas y con una distancia de al menos 1.500km, la aerolínea debe facilitar a los pasajeros con comida y bebida en el aeropuerto y deben dejarles realizar dos llamadas de teléfono o enviar dos fax o e-mails. Además, si fuera necesario, la aerolínea debe facilitar alojamiento y transporte”, recuerda Salmerón.

Retrasos y cancelaciones de vuelo: estos son los derechos de los pasajeros

La ley europea EC 261 exige a las compañías aéreas que compensen a todos los pasajeros de vuelos con destino a la UE, en una compañía aérea europea y procedentes de la UE, por los retrasos superiores a tres horas, así como por la denegación de embarque y las cancelaciones, en los casos en que la interrupción haya sido causada por la compañía aérea.

Bajo esta ley, los pasajeros afectados pueden reclamar hasta 600 euros por persona hasta tres años después del incidente. Las compañías aéreas sólo estarán exentas de esta obligación si la interrupción del vuelo se debe a ‘circunstancias extraordinarias’, como el mal tiempo, el terrorismo, el sabotaje o problemas de seguridad, como los relacionados con el control del tráfico aéreo.

AirHelp recuerda que, según el ranking AirHelp Score 2019, Iberia se sitúa entre las aerolíneas que peor gestionan las reclamaciones de sus clientes, con una puntuación de 5,3/10. Si los pasajeros no están seguros de si su vuelo es elegible para reclamar una compensación, ingresando la información de su vuelo en el sitio web de AirHelp o a través de la aplicación, podrán conocer de forma inmediata su elegibilidad.

