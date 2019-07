Icària Iniciatives Socials, entidad con más de 40 años trabajando para cumplir sueños de niños y adultos con capacidades intelectuales diferentes ha creado Cheers4U, el mayor Team Building Inter-Empresas con Valor Social que se celebrará el próximo día 4 de octubre en el Circuito de Barcelona - Catalunya A la entidad sin ánimo de lucro, Icària Iniciatives Socials, y en otros del tercer sector que emplean a personas con discapacidad intelectual, la subida del salario mínimo interprofesional ha supuesto un aumento de los gastos de personal del 23 %. Es por este motivo que, adaptando una idea que funciona muy bien en otros países, Icària Iniciatives Socials ha creado Cheers4U un gran Team Building Inter- Empresas con Valor Social con el fin de recaudar fondos para seguir con sus actividades.

En palabras de María José Pujol Rojo, directora General de la entidad, "trabajar con personas con discapacidad es un lujo por su nobleza y responsabilidad. Las personas en las que más puedes confiar en el trabajo, las que nunca te fallan, son las personas con discapacidad psíquica".

A Cheers4U se pueden apuntar todas aquellas empresas que quieran cohesionar sus equipos contribuyendo, al mismo tiempo, a una causa social valiosa. Las empresas participantes se conocerán y se desafiarán con su inteligencia, sus habilidades, las capacidades de estrategia y al mismo tiempo se divertirán y reirán en un circuito de pruebas, pistas y actividades para conseguir ser el equipo ganador de Cheers4U 2019. La jornada finalizará con una fiesta con Dj 's.

Las empresas Cuatrecasas, Fairmont Rey Juan Carlos I, Grant Thornton, Avis Europe, Esbelt, Alta Grupo de Comunicación, Fundación La Caixa, Cobega, Grupo Ica, Necia, T-Systems, CaixaBank, Banco Sabadell, Eugin, Prénatal, Roca Junyent, GNL Rusell Bedford, Dentons, Accimagen, Pepsico y Agbar ya se han inscrito.

Las inscripciones siguen abiertas en www.cheers4u.org

______________

Icària Iniciatives Socials

Icària Iniciatives Socials es una entidad sin ánimo de lucro con más de 40 años trabajando para cumplir sueños de niños y adultos con capacidades intelectuales diferentes a través de la Escuela de Educación Especial Taiga, fundada en 1976, escuela concertada dirigida a infancia y jóvenes con discapacidad intelectual y / o trastornos de conducta de 3 a 21 años; INOUT Hostel Barcelona, ​​Centro Especial Empleo de hostelería y restauración inaugurado en 2004, situado en Collserola, primer servicio de hostelería de Europa donde el 90% de la plantilla está formada por trabajadores con discapacidad; Icaria Artes Gráficas, Centro Especial de Trabajo de industrias gráficas que opera desde 1992 en el Poble Nou con el objetivo de integrar laboralmente a las personas con discapacidad, sobre todo intelectual y Bussiness With Social Value, el evento anual que fomenta los negocios inclusivos conectando las empresas con centros especiales de empleo (CEE) y empresas de Inserción (EI) no lucrativas. Además, la entidad cuenta con la Fundación Privada Icaria Iniciativas Sociales que es la encargada de recaudar fondos.

www.icaria.biz