Apertura de Las Cositas de Cai

viernes, 26 de julio de 2019, 13:19 h (CET) Bar Cerveceria Las Cositas de Cai, una nueva marca y concepto de restauración para todos los bolsillos, cocina y productos de Cádiz de alta calidad unido con la profesionalidad y experiencia de un empresario gaditano, con más de 20 años en el sector, desde discotecas y chiringuitos a restaurantes de primera en La Moraleja El pasado sábado 20 de julio tuvo lugar la apertura de la cervecería gourmet, Las Cositas de Cai. De la mano del empresario gaditano Manuel Marente, conocido en Andalucía por ser propietario de reconocidas discotecas de Cádiz, Bora Bora en Chipiona, SALA VIP en Jerez, Discoteca Tócate en Costa Ballena, Habana en Rota, Casitreintantos en San Fernando, Terraza El Cortijo en Sevilla, entre algunas de ellas y realización de importantes festivales como Inslagram, festivales de Máxima en Valencia y Gandía, Carlos Jean en Cádiz, giras de Marc Anthony o Gente de Zona etc.

Después de una mala pasada en una gestión económica y unido a problemas personales, llega a arruinarse y decide emprender su vida en Madrid, a empezar de cero, separándose de familia y amigos. Aquí en Madrid abre una empresa de servicios para la restauración y eventos, donde su misión es dirigir aperturas, asesorar y establecer planes de acción, dirigiendo restaurantes y grupos reconocidos como Grupo Orale, Grupo Las Vegas y desde hace unos meses como director de operaciones del Mercado Yatai y Mercado Ibiza.

Junto con el cheff Moises Capriles , joven cheff de Venezuela, conocido por ser jefe de cocina de los hoteles Meliá de Caracas y restaurantes como 99 Sushi Bar en Abu - Dhabi o también el Hotel Sheratton en Dubai, entre los dos traen un concepto nuevo gastronómico de negocio.

Fresco, más cercano al cliente de barrio, con una profesionalidad en servicio y calidad en los platos. Acciones de promoción y diseño importantes, pero a la vez con un precio para todos los bolsillos. Una carta variada con productos y platos de Cádiz, con vinos de una gama media y una nueva cerveza Malagueña, Victoria muy fresca suave y fácil de maridar.

De este modo, teniendo calidad en servicio es lo que hará a este proyecto desentonar de los demás bares y cervecerías. La calidad de productos de cocina y de bebidas está al alcance de todos, solo hay que hacer una buena búsqueda en proveedores y después saber cocinarlos 'para el escándalo'. Así, el 'mise en place' es diferente, cada negocio debe tener el propio.

"Es una de las cosas a las que me dedico, crear 'mise en place' para cada negocio y público" son palabras de Manuel, quien trajo aquí este concepto, y junto a Moisés ya tienen el proyecto de abrir tres locales más este año, uno de ellos también en Leganés. Todo gracias a un inversor a quien le ha gustado la marca.

Empezando, hoy por hoy, por la apertura en Calle Río Ter 4, en el Barrio de San Nicasio y la inauguración el próximo 27 de julio, con barra libre de cerveza, paella y una actuación flamenca del grupo Son de lunares.

