Delivinos: la tienda de vinos en Madrid, especializada en productos gourmet, de la que todo el mundo habla

viernes, 26 de julio de 2019, 13:19 h (CET) En el barrio de Salamanca se encuentra Delivinos. Una de las mejores tiendas de referencia en el mercado gourmet de Madrid no solo por la calidad de su género, también por su exclusivo y cuidado trato al cliente. En ella se puede encontrar una amplia selección de vinos y licores de marcas y bodegas nacionales e internacionales, productos de alta gama y también bienes para el día a día. Toda una oda al buen comer y beber, adaptada para todos los gustos y bolsillos. Calle Cid 2, esquina, Calle de Recoletos Para sorprender a invitados en una cena, acompañar en una velada especial o para regalar a un ser querido. Dar con vino correcto para cada ocasión no es materia fácil, por eso, para conseguir el acierto seguro, lo mejor es dejarse aconsejar por expertos. En Delivinos ayudan al cliente a encontrar la botella perfecta para cada ocasión porque tal y como indica su nombre, están especializados en vino y cuentan con etiquetas de relevancia que van desde botellas Magnum, pasando por ediciones limitadas, pero también por Champagne, Cava, cervezas y licores de calidad.

Sin embargo, no solo los amantes del vino encontrarán aquí su paraíso, su misión es también satisfacer los paladares más exigentes acompañando la bebida de productos gourmet como salmón salvaje, bonito del norte del Cantábrico en aceite de oliva virgen extra 100% ecológico, mejillones en escabeche de las Rías Gallegas o aperitivos, panes, aceites y condimentos, pastas, arroces, café, té, mermeladas, miel, chocolates y dulces.

Para coronar su oferta presumen de tener un catálogo de accesorios y complementos como máquinas de café, juegos de copas y aireador de vinos, cortador de trufa y un largo etcétera. Además, no cierra ningún día de la semana. Abierto de lunes a sábado de 10.00 a 22.00 h. Y los domingos de 11.00 a 18.00 h.

Delivinos se encuentra en pleno Barrio de Salamanca (Calle Cid 2, esquina, Calle de Recoletos) cuenta, además, con una intuitiva tienda online (https://www.delivinosweb.com/) y también realizan envíos internacionales, eventos privados, y tienen un servicio de elaboraciones de regalos. Además, se trata de una de las tiendas más especiales de referencia en el mercado gourmet de Madrid. Licores y vinos de marcas y bodegas nacionales e internacionales, productos de alta gama como el caviar iraní e Ibérico o foie gras con origen en gansos, quesos artesanales frescos o risotto al Tartufo... los mejores productos gourmet están en Delivinos.

