Ingram Micro Celebra su 40 aniversario

Alain Monie, CEO de Ingram, afirma que gracias al foco de la compañía en las últimas tecnologías, combinado con la superación de las expectativas del cliente, queda garantizada la supervivencia y crecimiento de Ingram para los próximos 40 años Ingram Micro Inc. celebra hoy sus 40 años de éxitos en el mundo de la tecnología y servicios en la cadena de suministros, marcando los hitos con celebraciones alrededor del mundo, y reconociendo a los asociados, clientes y partners tanto actuales como históricos que han ayudado a la compañía a crecer como un líder global en más de 160 países en los que sirven.

“Conseguir 40 años de éxitos es toda una proeza, dado el entorno acelerado de los negocios hoy en día, con tantos cambios,” declara Alain Monie, CEO de Ingram Micro. “Se necesita una gran dedicación y eficiencia por parte de nuestra gente para mantener nuestra compañía en el nivel que tenemos. Nuestros 35.000 asociados alrededor del mundo miran constantemente al futuro, acogen los cambios y se anticipan a las necesidades de nuestros valiosos clientes y vendors, para asegurar que siempre estamos un paso por delante de los cambios de mercado, para proporcionar soporte óptimo y ayudarles a desarrollar sus negocios.

“Nuestra organización ha recorrido un largo camino desde sus modestos inicios en 1979, cuando dos profesores se juntaron para distribuir productos de ordenadores bajo el nombre Micro D,” continuó Monie. “Hay mucho más que planeamos conseguir a medida que continuamos construyendo nuestra posición líder en la industria en las próximas décadas.”

Las celebraciones tendrán lugar en las oficinas de Ingram Micro alrededor del mundo, incluyendo España y Portugal, que honorará a los asociados con más antigüedad, incluyendo al asociado con mayor antigüedad, Vicente Jovani que fue contratado en abril de 1987, y que nos comenta “Ingram Micro me ha dado la oportunidad de crecer como profesional y de desarrollarme en muchos ámbitos. He podido conocer muy buena gente y aquí he forjado mi familia y mi vida”.

Ingram Micro ha logrado un significante hito financiero, superando los 50 millones de dólares en ingresos anuales por vez primera y consiguiendo una rentabilidad récord en 2018.

Historia e hitos de la empresa

Ingram Micro se originó con la creación de Micro D, Inc. en julio de 1979, fundada por el matrimonio Geza Czige y Lorraine Mecca. La compañía se expandió a nivel nacional rápidamente y pasó a cotizar en bolsa en 1983. En marzo de 1989, Ingram Industries adquirió todo el stock de Micro D.

Mientras tanto, en 1982, los emprendedores Ronald Schreiber, Irwin Schreiber, Gerald Lippes y Paul Willax fundaron Software Distribution Services en Buffalo, N.Y. Ingram Distribution Group, una unidad independiente de Ingram Industries, adquirió Software distribution Services en primavera de 1985 y cambió el nombre a Ingram Software. Se cambió nuevamente el nombre por el de Ingram Computer en febrero de 1988.

Ingram Industries fusionó en 1989 estos dos competidores en uno, por 1 billón de dólares, llamado a la nueva compañía Ingram Micro D, y de esta manera se creó la primera empresa de microordenadores y productos de informática de venta mayorista, con sede en Santa Ana, California. Los oficiales quitaron la “D” del nombre de la empresa en enero de 1991.

En noviembre de 1996, Ingram Micro saltó a cotizar en bolsa, listando sus acciones en la bolsa de Nueva York (NYSE). Las acciones de la compañía se negociaban bajo el símbolo IM hasta diciembre de 2016, cuando Ingram Micro pasó a ser privada.

Con el éxito de Ingram Micro en Estados Unidos, la empresa expandió sus servicios a mercados globales, haciendo adquisiciones significativas para fortalecer su presencia en Norte América, Europa, Asia Pacifico y Latino América.

Durante los últimos 7 años, y bajo la dirección del CEO Alain Monie, la empresa ha ejecutado con éxito más de 35 adquisiciones valoradas en más de 2 billones de dólares, eficazmente aprovechando su incomparable infraestructura global para expandir su alcance geográfico y sus servicios de portfolio en comercio electrónico, movilidad, plataformas y soluciones en la nube.

En 2011, Ingram Micro se convirtió en el primer distribuidor en lanzar a los fabricantes y clientes al mercado de la nube, gestionando estos servicios y soluciones. Desde entonces, la empresa ha aumentado su posición de liderazgo con varias adquisiciones en la industria Cloud, incluyendo SoftCom, Odin y Ensim y recientemente ha sobrepasado tres millones de subscripciones activas gestionadas en el Market Place de Cloud de Ingram Micro.

En 2012, la compañía adquirió BrightPoint, creando de esta manera un proveedor líder global en servicios de ciclo de vida de dispositivos y soluciones para la industria de la movilidad. En 2013, Ingram Micro compró Shipwire y en 2015 añadió DocData a su porfolio, asegurando así su posición líder en el espacio de cumplimiento del comercio electrónico, particularmente para las marcas emergentes de retail. Estas y otras adquisiciones crearon la más completa gama en soluciones de comercio y servicios de reparación, de logística inversa, de regeneración y producto refurbished.

Hoy, Ingram Micro está presente en unos 160 países, entregando el portfolio más completo de tecnología global y cadena de suministro a las empresas de todo el mundo. Su probada experiencia en soluciones tecnológicas, movilidad, cloud y soluciones en la cadena de suministros permite a sus partners operar eficazmente y con éxito en los mercados en los que trabajan. Agilidad incomparable, profundos conocimientos del mercado, confianza y fiabilidad que provienen de décadas de relaciones comprobadas, hacen de Ingram Micro una empresa puntera y líder del mercado. Ofreciendo una amplia gama de soluciones y servicios a más de 200.000 clientes, Ingram Micro ayuda a empresas a Realizar la Promesa de la Tecnología™”.