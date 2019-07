En el sexo, el ritmo importa

La música es un elemento clave en nuestras vidas. Diversos estudios científicos aseguran que influye profundamente en nuestras emociones, mejora el estado de ánimo; y que el ritmo y el movimiento invitan a la cohesión social.



Por su parte, las grandes plataformas digitales, como Spotify y Youtube, ayudan a mejorar la cantidad y la calidad de los contenidos musicales y, a día de hoy, son millones los usuarios de todo el mundo los que acompañan sus pequeños y grandes momentos cotidianos con sus temas favoritos

Se despiertan con los ritmos enérgicos como Dont stop me now de Queen o Happy de Pharrell Williams; van a hacer jogging con el clásico de Bill Conti - Gonna Fly Now (temazo de la película de Rocky) o trabajan escuchando listas de chillout en los auriculares.



¿Pues bien, y si juntamos estos dos grandes fenómenos para potenciar nuestra sexualidad con los consejos de una sexóloga



Dicho y hecho. “En el terreno de la sexualidad, la música adecuada nos ayuda a alcanzar un estado de bienestar. Una sintonia adecuada hace que las personas estén en un mismo estado de erotismo, lo que nos permite marcar un ritmo claro y adecuado, antes y durante la práctica sexual. Así podemos potenciar y facilitar el clímax”, afirma María Hernando del equipo de sexólogas de Platanomelón.com.



Eso sí “a la hora de crear nuestra selección de canciones hemos de tener en cuenta que no todo el mundo tiene los mismos gustos o la misma idea del concepto “sexual”, advierte Hernando. Esta experta recomienda prestar atención a las emociones y las sensaciones que el tema despierta, más allá de entender la letra o memorizarla. “De lo que se trata es de usar ritmos que producen buenas sensaciones y nos inspiran”.



Por último, aconseja no usar canciones con mucha letra o, al menos, “no la canción del verano –comenta esta experta–“: “Empezar a cantar este tipo de canciones –de tono más festivo– puede distraer o incluso ofender a quien está intentando ser seductor” avisa.



Sí hay algunas características compartidas que podemos encontrar en la siguiente lista de temas:



Dunk in Love – Beyoncé y Jay Z Esta canción tiene el ritmo perfecto para iniciarnos en los preliminares. Puede resultar un estímulo adecuado que incita a la implicación y a la complicidad.



I’m feeling good – Michael Bublé Música seductora y sensual. Su ritmo potencia altamente cada movimiento que hagamos. Además, este título puede hacer que innovemos o nos lancemos a propuestas más excitantes. Sería la canción perfecta para jugar y animarse con un striptease en pareja, por ejemplo.



Gooey – Glass Animal Si lo que buscas es experimentar con tu cuerpo o el de tu pareja, esta canción es perfecta para la ocasión. Su base desenfada incita a explorar y a probar en perfecta confianza, respeto y relajación. Experimentar con juguetes, por ejemplo, puede proporcionar un punto de vista diferente sobre el sexo.



You & Me – Flume Remix ¿Tienes alguna escena o fantasía en mente que querrías hacer realidad? Esta canción cuenta con el ritmo idóneo para recrear la liberación del deseo. Atarse – de manera figurada o no – crea una gran tentación y en esta canción se experimenta ese momento en el que puedes abrazar la liberación y la pasión desmedida.



Hotline Bling & Me – Flume Remix Una canción de ritmo lento y pausado idóneo para explorar el momento en profundidad. Hernando recomienda esta canción para alargar la aproximación al clímax, lo cual también se puede utilizar para asegurarnos que todos los miembros participantes estén preparados para un final apoteósico.