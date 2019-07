Letras & Bodas gana el Premio Golden Wedding Awards 2019 de Bodas.net Comunicae

viernes, 26 de julio de 2019, 12:41 h (CET) El portal de bodas líder en el mundo, que ayuda desde hace décadas a parejas enamoradas a organizar su boda, otorga este año 2019 el Premio Golden Wedding Awards 2019 a Letras & Bodas, como mejor profesional de su categoría: flores y decoración de bodas en España Letras & Bodas, lleva más de una década dedicada en cuerpo y alma a la venta de letras grandes de corcho para bodas. Se tratan de letras XXL de porexpan para decoración de bodas y comuniones, así como todo tiempo de fiestas y eventos sociales: decoración de exteriores e interiores, photocalls, letras de corcho iluminadas, etc, etc.

Actualmente es líder nacional en el sector de decoración de bodas y comuniones en España, incrementando año tras año su volumen de producción y el número de clientes satisfechos, que comparten "el día más feliz de su vida" con una empresa como Letras & Bodas que se vuelca en la decoración de este tipo de eventos sociales.

Este esfuerzo y dedicación diaria se ha visto recompensada por Bodas.net y concretamente por su CEO, Nina Pérez, otorgando a Letras & bodas el premio Golden Wedding Awards 2019. Bodas.net es un portal dedicado al mundo de las bodas, consolidado a nivel mundial, con más de 20 millones de usuarios únicos, 7 millones de opiniones depositadas, más de 40 millones de bodas organizadas, 700.000 anunciantes y presente en 15 mercados internacionales.

Bodas.net trabaja a nivel internacional sectores profesionales especializados como banquetes, fotógrafos y música, animación, tartas de bodas, organización integral, viajes de novios, flores y decoración, alquiler de coches para bodas, complementos de novias, vestidos, tocados y velos de novias, ideas originales, listas de boda, vídeos originales, diseño de páginas web , detalles e invitaciones, etc.

A continuación la reproducción integra de la carta oficial con el reconocimiento de Bodas.net:

¡Enhorabuena! Es un placer para mí anunciarte que has ganado el premio Golden Wedding Awards 2019 de Bodas.net

Has sido seleccionado entre todos los proveedores a nivel nacional como el mejor profesional de tu categoría, flores y decoración para bodas, en el año 2019. Las recomendaciones de las parejas que han depositado su confianza en tu trabajo para su gran día te han otorgado este prestigioso galardón.

Desde hoy tendrás visible tu nuevo sello Golden Wedding Awards 2019 en tu escaparate, como reconocimiento a tu extraordinario trabajo. En las próximas semanas recibirás por correo postal el diploma que te acredita como uno de los mejores profesionales del sector.



Enlace del escaparate Bodas.net: https://bit.ly/2OhAj0n

Me gustaría trasladarte las felicitaciones de todo el equipo de Bodas.net y te animamos a seguir trabajando con ilusión con las futuras parejas que cuenten contigo para su gran día. Desde Bodas.net continuaremos mejorando para ofrecerte el mejor servicio posible.

Gracias por tu dedicación y esfuerzo para seguir sorprendiendo a nuestras parejas cada año.

¡Enhorabuena!

— Nina Pérez

CEO de Bodas.net

Datos de contacto de Letras & Bodas

Con Letras & Bodas en el enlace se podrán tener unas bonitas letras con las iniciales. Se aportará un toque especial y, sobre todo, se podrán realizar unas magníficas fotografías de este día.



https://letrasybodas.com

Telf.: +34 650 316 218

info@letrasybodas.com

