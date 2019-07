Cuatro de cada cinco parejas con hijos afirman tener menos relaciones en verano El 29% de las parejas dejan de tener relaciones durante el verano Redacción Siglo XXI

viernes, 26 de julio de 2019, 14:07 h (CET) La llegada de las vacaciones trae consigo un aumento en los tiempos de la convivencia que aunque al principio son bien recibidos, con el paso de los días ocasionan conflictos en las relaciones. El primer efecto se nota en la rutina de las relaciones de pareja si se tiene hijos y es que según datos de Sexplace , la mayor tienda online de juguetes eróticos, el 90% de las parejas afirman tener menos relaciones durante las vacaciones de verano.



Concretamente los datos recopilados por Sexplace.es en su última encuesta durante el mes de julio entre 800 parejas refleja que las relaciones sexuales sufren un descenso del 45% menos durante las vacaciones de verano. Este porcentaje aumento conforme más mayores son los hijos.



Según estos datos, las parejas que normalmente practican sexo 2-3 veces a la semana (el 40%) rebajan esta cantidad a una vez por semana durante las vacaciones con los hijos.



Por otro lado, las parejas que mantienen sexo una vez por semana habitualmente en invierno aseguran que durante estas vacaciones con suerte lo practicarán una vez o como mucho dos.



Por edades de los hijos





Según los datos de SexPlace.es las parejas con hijos de entre 12 y 16 años son los que menos sexo tendrán estas vacaciones. Concretamente el 65% de las parejas españolas actuales.





“El principal motivo es que escaparse o disimular con hijos en esas edades y que se enteran de todo es más complicado”, explica la sexóloga de SexPlace.es



Aunque a estas edades es más fácil mantenerles entretenidos, sigue siendo complicado pero no imposible. El 90% de las parejas consultadas aseguran que su principal miedo es que sus hijos se enteren de que están manteniendo relaciones.



“La edad de los niños no debe suponer un escollo para mantener relaciones con la pareja. Siempre se pueden encontrar momentos de intimidad, como la siesta, la primera hora de la mañana o la última del día, cuando están dormidos. Evidentemente no es lo mismo pero es necesario para la salud de la pareja. Otra alternativa si se tiene la suerte de contar con familiares, es poder dejarlos un rato con ellos”, explica la sexóloga de SexPlace.es



Ojo al móvil





Desde SexPlace.es, su sexóloga Laura Mirasol advierte, “Aunque sin duda la presencia de los hijos cerca es un condicionante para mantener relaciones con la pareja durante las vacaciones, otro de los grandes perjuicios para las relaciones es el teléfono móvil. Las parejas se abstraen en él y dejan pasar un tiempo precioso que podrían estar destinándolo a sus relaciones íntimas”.



Y es que según los datos de la encuesta, el 70% de las parejas encuestadas aseguran que pasan ese tiempo, que podría estar destinado a las relaciones, jugando o leyendo en Internet a través del móvil o Tablet.





“Es una pena que se le dedique más tiempo a las pantallas que a las relaciones”, asegura la sexóloga de SexPlace.es. Y es que el 65% de los consultados asegura que le destinan mucho más tiempo al móvil que a las relaciones.



Cómo lo afrontan las parejas españolas





SexPlace.es ha preguntado a 800 parejas cuales son sus trucos para practicar sexo durante las vacaciones escolares y este es el ranking preferido de los españoles:



El rapidito: el 45% de las parejas consultadas por la juguetería erótica aseguró que sin duda es el protagonista de las relaciones de verano en vacaciones.



La duración de los dibujos favoritos: Otro clásico de las parejas es concoer la duración de la serie, película o corto de dibujos que ven los niños. Ese es el tiempo de intimidad que pueden escoger y que dura de media 15 minutos según el 25% de las parejas consultadas.



El baño: El 19% de las parejas afirman que se convierte en el mejor recurso para escapar de los niños. Concretamente mientras se duchan es el momento escogido por las parejas.



La cita: Los más afortunados, un 11% de las parejas consultadas por SexPlace.es, que pueden dejar a los niños con un familiar, amigos o niñera, tienen seleccionado un día a la semana en el que pueden disponer de un par de horas para la intimidad de la pareja. En este caso, salir a cenar y después alargar la velada con un momento íntimo es lo más habitual.



