La miopía de los independentistas catalanes

Lo más que ha llegado a ser se ha reducido a ostentar la categoría de condado dependiente del reino de Aragón, que, como es más que conocido, con el matrimonio de Isabel I de Castilla con Fernando V de Aragón, formaron el reino de España, con la condescendencia de Isabel que, aunque Aragón tenía menos peso específico que Castilla, permitió que Fernando no fuese un rey consorte, sino que ostentase también el título rey de Castilla, al igual que ella, con el famoso “Monta tanto, tanto monta”. Desde entonces el territorio catalán ha pertenecido a España como una circunscripción más, al igual que Galicia, Extremadura, Andalucía o cualquiera otra.



No quiero explayarme en consideraciones históricas porque este, ahora, no es mi propósito.



Aunque se quieran inventar una ridícula historia en la que algunos han defendido casos tan estranbóticos como que Colón era catalán y que no zarpó del puerto de Palos de la Frontera y mil ridiculeces más que no superan el análisis más somero de cualquier aficionado a la Historia, no ya de un historiador.



¿Por qué no dicen que el inventor de la sardana, el baile más representativo de Cataluña, es un Andaluz llamado José María Ventura Casas, nacido en Alcalá la Real, importante pueblo de Jaén?



Son tan obcecados, tan estrechos de mollera que no admiten más que lo que su cerrazón les dicta.



Ellos son unos pobrecitos oprimidos por el tiránico Estado Español que los tiene subyugados, a pesar de ser la región española que mas ayudas ha recibido en detrimento de las demás. Se pueden buscar cifras. Pero nunca estarán satisfechos.



Hay un dicho, referido a los catalanes, que reza: “La pela es la pela”. Ciertamente, para la mayoría de ellos lo único importante en el mundo es el dinero. Personalmente tuve una experiencia que no voy a referir que me demostró hasta dónde son capaces de llegar en lo tocante al dinero.



También tenemos otro dicho que es: “Niño que no llora, teta no mama”. Ellos están continuamente llorando. Y les va mejor que al resto de las regiones españolas.



Con la tozudez de eliminar el español en su cultura, les están haciendo un flaco favor a las generaciones que están siendo adoctrinadas en esta ficticia Arcadia feliz que se han construido para engatusar al pueblo.



Con la artimaña de la inmersión lingüística están abocando a todas las generaciones actuales y venideras de catalanes a reducir sus posibilidades de trabajo, conocimientos y de buscarse un porvenir en la vida circunscrito al exiguo espacio de Cataluña.



Podrán argüir que a los niños les enseñan ingles o francés. Cierto, pero la lengua más hablada en el mundo tras el chino, es el español y lo es por la sencilla razón que hay cerca de 1.200 millones de chinos que viven dentro de las fronteras de su inmensa nación, y aún a los que invaden nuestras ciudades con sus negocios no les queda más remedio que aprender el español el cual, a este paso, en el año 2030 será hablado por el 7,5% de la población mundial que es lo mismo que decir que 535 millones de personas se entenderán en español. Se podrá recorrer prácticamente todo el mundo hablando español. ¿Cuántos millones de personas hablarán catalán?



Pero eso no lo tiene en cuenta los cegatos de los políticos catalanes y llegan a la miserable actuación de crear una policía lingüistica que alcanza, en el extremo de la bajeza, a vigilar en los recreos de los colegios a los niños que hablan español. ¿Habráse visto mayor indignidad y miseria moral, estar detrás de un niño para ver, mientras juega, en que lengua se expresa?



Todo eso lo hace una abyecta ONG subvencionada por la Generalidad catalana, con el dinero de todos los españoles, que observa en qué lengua se expresan inocentes criaturas desconocedoras de que las están vigilando.



¿Qué hará esta ONG con los que hablan español, tomará nota de ellos y los llevará ante el tribunal del pueblo, como en los países totalitarios, para que los condene al ostracismo?



Los Gobiernos catalanes tienen gran parte de culpa por abocar a sus estudiantes a esta situación, pero los mayores culpables son los distintos Gobiernos que hemos tenido durante la Democracia que no han sabido imponer con firmeza una política de enseñanza sin distinción entre todas las regiones y así nos encontramos que cada una hace de su capa un sayo transgrediendo normas y pautas a las que están obligadas



Pero veamos lo resultados de hablar catalán o español:

Recuerdo que Juan Manuel Serrat en el año 1968 fue propuesto para que representase a España en el Festival de Eurovisión, cosa a la que se negó porque era un acendrado independentista y quería cantar en catalán para que el separatismo catalán resonara en Europa. Como no se le consintió, prefirió no representar a España.



Al percatarse de que esta lengua de insignificante minoría, y, como buen catalán por aquello de “la pela es la pela”, tuvo que “resignarse”, en contra de sus convicciones patrióticas, a cantar, a partir de entonces, en español que era la lengua que le reportaría, por su extensión y cantidad, pingües beneficios.



Tenemos otro ejemplo de nuestros días y que está triunfando en todos los escenarios a pasar de las enormes cantidades que percibe por actuación. Se trata de la cantante catalana Rosalía. ¿En qué lengua canta? Obvia decir que en español. ¿Por qué no lo hace en catalán? Por la misma razón que Serrat.



Que continúen en esta tesitura los filocatalanistas, condenarán a sus hijos a no poder ejercer su profesión en España con una población de cerca de 47 millones de habitantes, y mucho menos en el resto del mundo hispanohablante.