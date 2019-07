Vodafone Giants participa en el Máster de Gestión de Empresas de Esports de EADE Comunicae

jueves, 25 de julio de 2019, 16:16 h (CET) Virginia Calvo, responsable de Relaciones Institucionales de Vodafone Giants y directora del Máster de Gestión de Empresas de Esports, ha dado a conocer en un acto celebrado en el Ayuntamiento de Málaga y que ha contado con la presencia del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, los detalles de la segunda edición del programa educativo, que formará a los futuros profesionales del pujante sector de los esports El Máster, que dará comienzo el próximo mes de octubre y que cuenta con el apoyo del consistorio malagueño, pretende cubrir la necesidad de incorporar profesionales a un sector que para 2021 espera contar con una audiencia de 600 millones de espectadores y en el que España juega un papel protagonista dentro del escenario europeo.

El Máster cuenta con la colaboración de Vodafone Giants, club de esports pionero en España y modelo de gestión y competición, el más laureado de España y que con mayor número de divisiones cuenta, hasta quince, entre las que se incluyen dos equipos femeninos.

Virginia Calvo, co-propietaria y responsable de Relaciones Institucionales del club, dirige el programa, un título propio de EADE de 800 horas de duración, de las que 150 serán prácticas a realizar en Vodafone Giants, la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), Mediapro y Play the game Agency.

Ecosistema de los esports, gestión y administración, marketing, comunicación, management y dirección estratégica son los bloques que conforman el plan de estudios. Para abordarlo, Calvo ha confiado en gestores de la experiencia de Óscar Soriano, CEO de Play the game Agency; Borja Mengotti, responsable del proyecto de esports de Vodafone España; Sergi Mesonero, cofundador de la LVP; Jordi Pomarol, ex-CEO de la LVP y Manuel Jiménez, profesor adjunto en el Departamento de Educación Física y Salud de UNIR, entre otros. Entre el equipo habitual en Giants, José Ramón Díaz, CEO de Giants; Lisardo Morán, COO de Giants; Fernando Rojo, social media manager; Ángel Quintana, director de contenidos audiovisuales, etc.

Para Virginia Calvo, “no hay ningún otro máster en España que aglutine tanta experiencia en relación a los esports. Para ello contamos con los mejores profesionales del sector, algunos de ellos parte activa en Giants, que han conseguido poner España en el centro de la gestión y la competición a nivel europeo en tan solo diez años.”

Las clases presenciales del Máster tendrán lugar en EADE, (Fernández Shaw, 88, Málaga), que pone a disposición de los alumnos un tutor personal, la última tecnología y una bolsa de trabajo para una alta inserción laboral.

Acerca de Vodafone Giants

Vodafone Giants es el club de esports pionero en España que agrupa a los más emblemáticos jugadores con carácter internacional y que ofrece toda su experiencia y triunfos para el disfrute de los aficionados.

