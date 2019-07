Aumenta el abuso de las nuevas tecnologías en la educación de los hijos, por Elisabet Valls

Las nuevas tecnologías trajeron a la sociedad herramientas digitales plenamente integradas en las empresas, centros educativos y hasta en los hogares. Elisabet Valls, especialista en Educación Infantil, desvela algunos consejos para poder educar a los menores potenciando sus talentos naturales Educar a un niño, hoy en día, podría no ser una tarea del todo fácil. Expertos en Educación Infantil como Elisabet Valls, quien desde su web https://elisabetvalls.com/ destaca que del mismo modo que en otros aspectos de la vida hay que lidiar con las nuevas tecnologías, la educación de los más pequeños de la casa no escapa a esta realidad tampoco, teniéndose que ser conscientes de los ventajas y desventajas que éstas traen consigo.

Los móviles y tablets captan y retienen a diario la atención de los niños desde una edad muy temprana, con sus luminosas pantallas, con sus atractivos elementos moviéndose rápido, mientras suena música y los efectos especiales se van sucediendo; cuando no son vídeos con sugerentes colores y transiciones rápidas. Estos oasis digitales de esparcimiento, podrían tener una cara desconocida, surgiendo interrogantes en la mente de muchos padres y educadores.

¿Es bueno que los pequeños de la casa interaccionen tanto con la tecnología desde edades tempranas?

En palabras de los expertos en Educación Infantil, las nuevas tecnologías podrían no estar coadyuvando a que los hijos desarrollen todo su potencial. Elisabet Valls afirma que: "Sucede con las nuevas tecnologías y los niños que no podemos afirmar de una manera tajante si son buenas o malas para ellos. Por una parte despiertan la curiosidad y existen muchos recursos para que les ayuden a aprender cosas de interés. Pero por otra parte provocan una excitación en el cerebro de los niños que no es recomendable. Además acostumbran a los pequeños a recibir estímulos de manera continua, muchos estímulos, e impiden algo que sabemos que es beneficioso para ellos, el aburrimiento. Aunque parezca mentira, que un niño se aburra es algo positivo para él, ya que va a provocar que su cerebro empiece a trabajar la imaginación buscando algo que hacer".

El debate sobre la introducción de los más pequeños de la casa en las nuevas tecnologías está a la orden del día. Frente a los colegios que cuentan con las nuevas tecnologías como aliadas para la enseñanza existen también colegios con modelos educativos que evitan el uso de tecnologías, colegios que se han puesto de moda entre los altos directivos de las grandes compañías tecnológicas. Siendo este hecho bastante llamativo, que haya personas que viven y conviven con la tecnología a diario decidan apostar por una vida alejada de la misma para sus hijos.

Educar a los hijos es una tarea transversal

"La Educación es un proceso de acompañamiento y guía. Un niño, al fin y al cabo lo que quiere es jugar, y hacerlo acompañado de otros niños, lo que conocemos como socialización, pero teniendo siempre el abrigo de su familia. Después de todo, tiene que tener a alguien a quién contarle todo lo que va descubriendo día a día, momento a momento. Es importante trabajar esta comunicación, y atender a lo que quiere contar, despertar la curiosidad lanzándole más preguntas y respondiendo a las que él tiene. Por otra parte no debemos olvidar los límites, que también debe tenerlos, para comprender que el juego es un beneficio y para familiarizarse también con la frustración. Acompañamiento y Guía".

La conclusión que saca la experta es que la tecnología aún siendo de gran utilidad, no puede convertirse en la principal herramienta pedagógica, siendo responsabilidad de los padres la transmisión de valores y mimbres con los que construir una vida sana, alegre, plena y consciente, llena de Amor y sentido.