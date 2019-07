IQS celebra el acto de graduación de la promoción 2018-2019 y concede 12 becas a sus estudiantes de Máster Comunicae

jueves, 25 de julio de 2019, 15:40 h (CET) El Sr. Ramon Agenjo Bosch, de DAMM, ha sido el Padrino de la Promoción 2018-2019, en la cual destacan los primeros graduados de los dobles grados de IQS School of Engineering e IQS School of Management. Las empresas Biokit, Carinsa, Celsa Group, Covestro, Equatorial Coca-Cola Bottling Company, Eurofragance, Grifols, Multivac, Naturgy, Roca Sanitario y TechnipFMC han premiado la excelencia académica con 12 becas para másteres a los alumnos de IQS IQS, centro universitario que ofrece dobles titulaciones únicas y permite cursar simultáneamente estudios del área científico-técnica conjuntamente con titulaciones del área de gestión de empresas, celebró el pasado 5 de julio el acto de graduación de la promoción 2018-2019 en el Auditori de Barcelona. Esta ocasión fue especial, ya que entre los estudiantes que han finalizado con éxito sus estudios se encontraban las primeras promociones de los alumnos han cursado el Grado en Química, en Ingeniería Química, en Biotecnología o en Ingeniería en Tecnologías Industriales simultáneamente con el Grado en Administración y Dirección de Empresas. Durante la celebración también se concedieron 12 becas a los alumnos con mejores expedientes académicos y que seguirán formándose cursando una titulación de máster en IQS.

El acto fue presidido por el Rector de la Universidad Ramon Llull, el Dr. Josep M. Garrell; que juntamente con el Presidente de la Fundación IQS, P. Enric Puig, S..J., y del Dr. Pere Regull, Director General de IQS destacaron la gran responsabilidad que tienen los recién graduados de transformar el mundo hacia un entorno mejor y más justo. La ceremonia también contó con la participación de la Dra. Rosa Nomen, Secretaria General de IQS y de los Decanos de IQS School of Engineering, el Dr. Jordi Teixidó, y de IQS School of Management, el Dr. Carlos Moslares.

Por su lado, el Sr. Ramon Agenjo Bosch, Secretario y Consejero de S.A. DAMM y Patrono-Director de la Fundación DAMM ejerció de Padrino de la Promoción 2018-2019. En su discurso, se dirigió a los alumnos con las siguientes palabras: “Hoy sois la admiración y orgullo de vuestros padres, hermanos y amigos. Hoy podréis enmarcar en vuestro corazón las imágenes de vuestros profesores. Y a partir de ahora toca poneros las pilas, encontrar un buen trabajo, aplicar todo lo que habéis aprendido y continuar aprendiendo y aprendiendo día tras día”.

Por sexto año consecutivo, el Acto de Graduación fue la ocasión escogida para hacer entrega de 12 becas para los futuros estudiantes de Máster de diferentes titulaciones de IQS. Estas becas fueron concedidas por empresas líderes en sus sectores como Biokit, Carinsa, Celsa Group, Covestro, Equatorial Coca-Cola Bottling Company, Eurofragance, Grifols, que entregó 2 becas; Multivac, Naturgy, Roca Sanitario y TechnipFMC.

Para más información sobre IQS, es posible consultar el siguiente enlace: https://www.iqs.edu/es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.