1,2 millones de personas han jugado alguna vez a Q12 Trivia

jueves, 25 de julio de 2019, 15:20 h (CET) El concurso vía móvil ocupa la segunda posición del ránking de las apps de juegos preferidos por los españoles, tan sólo superado por el histórico Candy Crush, según el estudio EGMobile. En su primer año de vida la app ha superado los 1,5 millones de descargas. En total se han repartido 400.000 euros entre más de 40.000 participantes ganadores Q12 Trivia, primer programa al estilo quiz show en español que se emite en directo a través del móvil, ha cumplido su primer aniversario. Durante este año, más de 1,2 millones de personas han participado en el concurso, y se han repartido 400.000 euros entre más de 40.000 concursantes diferentes. El premio más alto ganado por un único participante ha sido de 1.000 euros.

En cuanto a la procedencia de los usuarios, el 95% se conecta desde España. Por ciudades, continúa siendo Madrid la que concentra mayor número de ‘Qdoceros’, con el 21,8% del total, seguida de Barcelona (11,8%), Sevilla (7,4%) y Valencia (5%).

Hasta el momento, la app en su versión iOS y Android, ha registrado más de 1,5 millones de descargas. Según el reciente Estudio General Mobile de Smartme Analytics, que por primera vez ofrece datos de posicionamiento y cuota de mercado de las principales apps de juegos que consumen los españoles, Q12 ocupa la segunda posición del ránking, después del histórico Candy Crush y por delante de juegos de moda como Pokemon Go, Brawl Stars o Clash Royale.

“Nos sentimos muy orgullosos de ser el segundo juego vía app favorito de los españoles y, sobre todo, de competir con ‘rivales’ tan prestigiosos. Actualmente, el 80% de las personas que se descargan nuestra app participan en el concurso al menos una vez. Estos datos nos animan y nos motivan para continuar ofreciendo a nuestros seguidores 15 minutos atractivos de diversión, cultura y premios en metálico”, sostiene Carlos Alcántara, fundador y CEO de Q12 Trivia.

Adaptaciones y novedades

En este primer año de vida ha habido una serie de adaptaciones, entre las que destaca el cambio de periodicidad de las emisiones: actualmente, el programa se emite de lunes a jueves con un bote diario de 500 euros (a repartir entre todos los concursantes que respondan adecuadamente a las 12 preguntas), y los domingos con un premio especial de 2.000 euros, manteniéndose la hora de emisión a las 22:00 horas.

También continúan sus dos presentadores iniciales, Toni Cano y Juanjo de la Iglesia, a las que se ha unido en el camino la actriz Eve Flores.

Por otro lado, el concurso realiza de forma habitual programas especiales tematizados, con preguntas que giran en torno a contenidos específicos de temáticas diversas, como los recientemente realizados sobre la famosa serie de ‘Los Simpson’, sobre superhéroes, sobre series de televisión, etc. Asimismo, los concursantes también participan frecuentemente en sorteos, como los que han tenido lugar en las últimas semanas gracias a la campaña de la marca de golosinas Fini, o el que hasta el pasado mes de junio repartió unidades del dispositivo Amazon Echo.

Una novedad reciente es la incorporación de la posibilidad de obtener una vida extra al concursar durante cinco programas consecutivos, además de poder obtener vidas extra de diferentes formas, participando a través de las diferentes acciones promovidas en sus redes sociales.

Por último, cabe destacar el inicio de su proceso de internacionalización con el lanzamiento de Q12 Trivia México, país desde donde se emite una edición del programa adaptada a los usuarios de Latinoamérica. Actualmente, la app de la edición mexicana ha registrado más de 70.000 descargas orgánicas en tan sólo cinco meses.

