Herbalife Nutrition: El 65% de los españoles cree que los costes altos son la principal barrera para emprender Comunicae

jueves, 25 de julio de 2019, 15:32 h (CET) Aunque emprender un negocio propio es el ideal al que aspiran el 43% de los españoles, los costes asociados y la incertidumbre económica suelen frenar a los potenciales emprendedores. Un estudio de mercado realizado por OnePoll para Herbalife Nutrition, con 23.500 personas encuestadas en 24 países, reveló estos y muchos más datos sobre las características del emprendimiento Siete de cada diez españoles afirman que la elevada inversión inicial de un negocio o actividad por cuenta propia es el principal obstáculo para emprender. Esta es una de las principales conclusiones que se extrae de la investigación de Herbalife Nutrition y OnePoll sobre el emprendimiento en 24 países del mundo, que en Europa abarcó a Reino Unido, España, Italia y Francia.

El segundo y tercer puesto en la lista de barreras de los españoles al comenzar una nueva actividad lo ocupan el miedo a fracasar (38%) y el miedo a que el negocio o actividad no aporte ganancias económicas (37%).

Esta preocupación por el aspecto financiero es lógica si se considera que el 69% de los españoles afirmaron que han usado o que pretenden usar su propio dinero para comenzar su proyecto, mientras que solo el 29% recurriría a inversores y el 25% a pequeños préstamos privados. Así, las consecuencias de un eventual fracaso son percibidas como una clara lesión al patrimonio personal.

¿Pero qué pasa si en vez de un emprendedor hay dos o más? El miedo a emprender se reduce. De hecho, 2 de cada 3 españoles que aspiran a empezar su propio negocio consideran que lo harían más confiados si contaran con un socio.

Sueños vs. realidad: ¿conviene emprender?

Los españoles destacan entre todos los países encuestados como los más soñadores: 39% de los españoles -en comparación con el 21% del promedio europeo- respondieron que su motivación para comenzar un nuevo negocio era cumplir su sueño y 30% afirmó seguir su intuición al momento de lanzarse en la aventura de emprender.

Existe mucho optimismo entre los aspirantes a emprendedores en España, pues 7 de cada 10 españoles con intenciones de emprender consideran que su idea sería “revolucionaria” y que podría cambiar a la industria. Sin embargo, también se mantiene la desconfianza hacia el país como entorno de inversión, debido a las secuelas de la crisis económica: solo 28% de los encuestados creen que sería más fácil emprender en España que hacerlo en otros países.

El estudio muestra que 77% de los aspirantes a emprender en España creen que jamás tendrán la oportunidad de comenzar su propio negocio y que se sienten agobiados ante la posibilidad de comenzar un emprendimiento.

La disparidad de género sigue estando presente en el entorno empresarial europeo, aunque en menor medida respecto a otras regiones. En Europa -y la misma cifra es válida para España- 5 de cada 10 encuestados consideran que hombres y mujeres enfrentan distintos retos al momento de abrir un negocio propio.

Sobre Herbalife Nutrition Ltd

Herbalife Nutrition es una compañía global de nutrición que tiene como propósito hacer el mundo más saludable y feliz. La compañía tiene como misión la nutrición, cambiando la vida de las personas con excelentes productos y programas de nutrición desde 1980. Junto a sus distribuidores independientes de Herbalife Nutrition, están comprometidos en la búsqueda de soluciones para los problemas mundiales de malnutrición y obesidad, el envejecimiento poblacional, el creciente coste de la asistencia sanitaria pública y el aumento de emprendedores de todas las edades. Herbalife Nutrition ofrece productos de alta calidad respaldados por la ciencia, la mayoría producidos en instalaciones propias de la compañía, sesiones personalizadas con un distribuidor independiente de Herbalife Nutrition y un enfoque comunitario de apoyo que inspira a los clientes a adoptar un estilo de vida más saludable y activo.

Los productos de nutrición objetiva, control de peso, energía, fitness y cuidado personal de Herbalife Nutrition están disponibles exclusivamente a través de sus comprometidos distribuidores independientes en más de 90 países.

En sus esfuerzos en responsabilidad social corporativa, Herbalife Nutrition apoya a la Herbalife Nutrition Foundation (HNF) y sus programas Casa Herbalife para ayudar a proporcionar una buena nutrición a niños necesitados. Herbalife Nutrition también se enorgullece de patrocinar a más de 190 atletas, equipos y eventos alrededor del mundo.

Herbalife Nutrition cuenta con aproximadamente 8.900 empleados en el mundo y sus acciones se cotizan en la bolsa de Nueva York (NYSE:HLF), con unas ventas netas anuales de aproximadamente 4.900 millones de dólares en 2018. Para saber más, visitar Herbalife.com o IAmHerbalife.com.

La compañía también invita a los inversores a visitar su página web de relaciones con los inversores en ir.herbalife.com, donde encontrarán toda la información financiera actualizada, así como las últimas novedades.

