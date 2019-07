La Herradura, el nuevo enclave natural para hacer bautismo de buceo de la mano de Pretorianos Comunicae

jueves, 25 de julio de 2019, 13:04 h (CET) La empresa hispalense Pretorianos, que ofrece experiencias submarinas en las costas de Tarifa, amplía sus servicios, ofreciendo cursos de Bautismo de Buceo, esta vez, en la Herradura (Granada). Será en este enclave, que destaca por su impresionante bahía, donde se podrán disfrutar de estas actividades subacuáticas, rodeados de la flora y fauna submarina autóctona y la belleza de su entorno. Dar los primeros pasos en el mundo submarino de la Herradura ya es posible con los bautismos de buceo de Pretorianos Pretorianos ofrece cursos de buceo para todos los niveles, incluidos bautismos de buceo y diferentes salidas para disfrutar de los fondos marinos de la costa de Andalucía. Y ahora, trae su experiencia y conocimientos a un nuevo punto del litoral andaluz: La Herradura. Este municipio granadino es considerado como uno de los parajes preferidos por aficionados de todas partes del país para la práctica de actividades acuáticas y subacuáticas. Tanto por su fauna y flora, como su espectacular belleza y singularidad, la Herradura forma parte del Paraje Natural Marino de los Acantilados Maro-Cerro Gordo, zona protegida declarada por la Unesco. Por todo ello, no es de extrañar que se convierta en el lugar idóneo para realizar cursos subacuáticos.

Buceo Pretorianos se ha establecido como uno de los centros de inmersión de referencia en toda la provincia de Sevilla, por su trato con los clientes y la confianza que le dan a aquellos que dan sus primeros pasos en el mundo submarino. Tras años siendo aficionados y acumulando vivencias y emociones bajo el mar, comenzaron este proyecto que a día de hoy se traduce en una empresa sólida y con la confianza que depositan miles de adeptos a este deporte. Se presentan a sí mismos como una hermandad en la que instructores y usuarios aprendan unos de otros y creen un vínculo debajo de las olas del mar Mediterráneo.

Los cursos para todos los niveles que ofrece Pretorianos, comenzaron en la isla de Tarifa (Cádiz), pero es en este momento cuando se establecen en la costa granadina para ofrecer sus servicios en otro de los puntos de Andalucía más bellos para realizar esta actividad. Esto se debe principalmente, a los factores climáticos adversos, la nueva amenaza del alga invasora asiática y las corrientes que actualmente se encuentran en Tarifa y que hacen que la visita submarina se complique. Se traslada entonces su sede de formación, aprendizaje y bautismos a la Bahía de la Herradura que debido a su localización, es de aguas tranquilas sin muchas corrientes, ideal para aquellos que aún no han probado la experiencia. Una muestra de que para Buceo Pretorianos, el bienestar, la seguridad y el grado de satisfacción de sus clientes es su principal directriz.

Pero lo que destaca del servicio de Pretorianos es que sus cursos de iniciación y bautismo de buceo en La Herradura, incluyen una serie de servicios ideales para aquellos clientes residentes o turistas de la provincia de Sevilla: servicio de transporte desde Sevilla capital a La Herradura (Granada), material necesario para la inmersión, curso de preparación previo.

Actualmente, las tendencias de turismo están cambiando, y está en alza el turismo de experiencias: no solo visitar nuevos lugares, sino vivir todas las actividades y ofertas culturales, de ocio y deportivas que se ofrecen. Una nueva forma de conocer el entorno y empaparse del lugar, exprimiendo al máximo cada uno de los días. Y para los amantes del mar, de vivir nuevas experiencias y emociones, los cursos y bautismos de buceo se antojan como una alternativa ideal para todas las edades: desde niños (mayores de 12 años) hasta abuelos con espíritu aventurero.

El bautismo de buceo en La Herradura que ofrece Pretorianos, comienza con el desplazamiento desde Sevilla al punto donde se va a realizar el curso, en el que se realiza una pequeña preparación a la inmersión donde se detallan los puntos más importantes para que los usuarios puedan disfrutar al máximo: breve explicación del paisaje submarino, explicación de los componentes del equipamiento, técnicas básicas de inmersión, señales básicas y atención personalizada a cada usuario ante dudas o cuestiones.

Después de todo ello, y de la mano siempre de los profesionales que forman el equipo, tan solo queda salir en barca hasta una profundidad de nunca más de 5 metros, ideal para dar los primeros pasos en el mundo submarino y avistar el ecosistema de la costa de La Herradura, que estará presente en todo momento durante el recorrido. Solo es necesario divertirse y deleitarse con cada aspecto de esta experiencia, olvidando problemas y preocupaciones en la superficie, dejándose llevar por la sensación de ingravidez propia del mar. Todo lo demás estará en manos de instructores profesionales, que se asegurarán de que todo vaya a la perfección.

Cualquier persona puede practicar esta actividad, pero muy pocos ofrecen la confianza, el trato y la experiencia con la que cuenta Pretorianos para los bautismos de buceo, que permite disfrutar con los cincos sentidos del entorno único al que se viaja de forma relajada y disfrutándola al 100%.

Bañador, toalla y muchas ganas de pasarlo bien son los requisitos que piden Pretorianos para sus bautismos de buceo.

“Disfrutar al máximo de los rincones submarinos de la Herradura es posible con Pretorianos".

