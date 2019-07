McLaren 720S, el nuevo coche eléctrico para niños de la marca inglesa

La marca inglesa vuelve al sector de los coches para niños para hacerse un nombre Tras tres años, McLaren vuelve al mundo del sector de los coches eléctricos para niños con la intención de arrasar con su 720S. Fue uno de los grandes pioneros en este apartado para niños con su P1 hipercar en 2016 el cual tuvo muchos comentarios por la época al introducirse en un sector que no estaba tan en auge como lo es ahora.

McLaren 720S Ride-On

La marca inglesa presentó el jueves el 720S Ride-On, un coche que pretende recrear la experiencia McLaren aún más fielmente que el P1 Ride-On anterior a él. Con este paso lo que intentan es volver al sector donde fueron uno de los grandes pioneras y ser una de las sensaciones del mercado.

Las especificaciones del McLaren son que cuenta con un dispositivo MP3 integrado donde se puede poner diferentes canciones. Cuenta con una entrada USB y SD, además del uso de Bluetooth. Una cosa que deben tener todos los coches eléctricos para niños es el mando que puede usar el padre o la madre para controlar a su hijo cuando se monta. La velocidad máxima a la que puede llegar son 5 km/h, una cifra de lo más común en este tipo de productos. El peso máximo que puedo soportar son 30 kg, y se recomienda que se usen entre edades de tres a seis años.

Al igual que el P1 Ride-On, este 720S está impulsado por un motor eléctrico accionado por un pedal de acelerador en funcionamiento y repleto de un auténtico rugido de motor McLaren. Además, el motor funciona con una llave, pero también se puede controlar de forma remota para tener un toque de control parental. Se incluye una función de freno con luz de freno completa el Ride-On 720S.

Un precio superior a la media

El precio de salida es algo caro para estos tipos de coches eléctricos para niños ya que habrá que rascarse el bolsillo con 350 euros. Algo que está muy por encima comparado con marcas como BMW, Mercedes o Audi que no superan los 200 euros. Hay que señalar que cuenta con siete tipos de colores, algo que otras marcas de coches eléctricos no tienen, ya que no superan ni los dos. Esta vez se puede elegir entre naranja, gris morado y diferentes blancos y azules. Aun así, este producto para comprarlo es algo complicado porque en terreno español todavía no se encuentra.