El Párkinson escribe poesía, un poemario de Francisco Iglesias que reflexiona sobre la vida y la enfermedad

El libro del autor Francisco Iglesias Rubio ‘no tiene orden ni disciplina’ y se trata del viaje por la vida del autor plasmado en palabras Un relato editado por Universo de Letras El Párkinson escribe poesía es un libro en el que el autor, Francisco Iglesias Rubio, ha decidido plasmar sus emociones, sus pensamientos y su forma de ver la vida. Hace seis años su mujer murió debido a un cáncer y un año después, le detectaron párkinson. Con una hija y un hijo, la enfermedad le ha obligado a comenzar un camino de superación personal y límites personales que creía que no superaría.

“El Párkinson escribe poesía, no tiene orden ni disciplina y es parte de mi caminar en este hermoso y profundo viaje, que es la vida”, declara el autor. Así define Francisco Iglesias Rubio su obra. No se trata de un relato cronológico sobre su situación y tampoco se trata de una historia solamente sobre el párkinson. Este libro de poesía recoge experiencias y los sentimientos más profundos del autor, mientras se enfrenta a las complicaciones que le presenta la vida siendo taxista y cuidando de sus dos hijos.

“Para mí ha sido un reto, una superación personal, porque creía que tenía límites que me lo impedían, pero he seguido adelante”. Así se presenta en la ficha del libro de la editorial Universo de Letras, donde ha publicado el poemario. “He tenido voluntad y me he dicho: Francisco, escribe y expresa tus emociones, tus pensamientos, tus reflexiones, tus amores y tu manera de ver la vida; y no te avergüences de ello. Y este ha sido el pacto, entre mi razón y mi corazón”, explica el poeta.

El libro se puede comprar en versión física en la página web de libros.cc, Amazon, La Casa del Libro, El Corte Inglés y en las plataformas digitales Cegal, Google Play y Apple. Ha sido editado por Universo de Letras.

Más información en los siguientes enlaces:

Facebook de Francisco Iglesias Rubio

Comprar el libro en libros cc: https://libros.cc/El-parkinson-escribe-poesia.htm

Amazon: http://ow.ly/uXGa30pcsgd

Editorial Universo de Letras: https://www.universodeletras.com/El-parkinson-escribe-poesia.htm