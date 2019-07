Homenaje a Simón Bolívar, libertador de América del Sur Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Panamá deben su independencia al hombre conocido como “El Libertador” Redacción Siglo XXI

jueves, 25 de julio de 2019, 09:15 h (CET)

El natalicio de Simón Bolívar, el 24 de julio, es fiesta nacional en Venezuela. Pocos hombres pueden decir que han fundado un país; Simón Bolívar desempeñó un papel en la liberación de seis países de la dominación española.

Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Panamá deben su independencia al hombre conocido como “El Libertador”.



Hoy, Venezuela, el país con el que Bolívar está más estrechamente asociado, está sufriendo los daños causados por el antiguo régimen de Maduro, que traicionó el legado de Bolívar.



Elliott Abrams, representante especial del Departamento de Estado de Estados Unidos para Asuntos de Venezuela, señaló que hace 40 años “Venezuela era una de las dos únicas democracias de América Latina, junto con Costa Rica. Era un ancla de estabilidad en lo que a menudo era una región turbulenta. No sólo fue el lugar de nacimiento de Bolívar, sino un emblema de sus ideales”.



Nacido en Caracas, Bolívar fue enviado a Europa para realizar estudios militares cuando era adolescente. Regresó a Venezuela a los 24 años. Un año después, lanzó su primera campaña para derrocar el dominio español en el Nuevo Mundo.



Según comentó a la emisora de radio NPR Marie Arana, autora de la biografía de Bolívar en inglés “Bolívar: American Liberator” (Bolívar: Libertador de América), Bolívar admiró mucho la revolución estadounidense.



Bolívar demostró ser un gran estratega de guerra y un incansable actor de campañas, y en 1819 fue elegido presidente de Venezuela. Luchó por la liberación de Nueva Granada (las actuales Colombia y Panamá), así como de Perú, Ecuador y Bolivia, que lleva su nombre.



De los países en los que Bolívar participó en la fundación, naciones como Perú y Colombia todavía se esfuerzan hoy en día por encarnar sus ideales.



"Como en el tiempo de Bolívar, el camino de Venezuela hacia la democracia no es fácil", dijo el secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo al pueblo de ese país en el día de la independencia de Venezuela, "pero ustedes son una inspiración para el mundo por la fortaleza de sus voces y su gran valentía".

