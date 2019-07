Arjen Heeres nombrado nuevo CEO de Decide Comunicae

jueves, 25 de julio de 2019, 07:00 h (CET) El nombramiento de Arjen Heeres como nuevo CEO de DECIDE es una oportunidad para reforzar la estrategia de la compañía y llevarla al siguiente nivel de crecimiento y desarrollo DECIDE, empresa líder en el desarrollo de soluciones basadas en analítica avanzada e inteligencia artificial en España, ha nombrado a Arjen Heeres como nuevo CEO de la compañía.

Arjen Heeres tiene una amplia experiencia en empresas multinacionales líderes especializadas en planificación y soluciones de IA, y ayudará a DECIDE a pasar a la siguiente fase de expansión internacional.

Arjen Heeres es uno de los ejecutivos más respetados en la industria del software de optimización y análisis avanzado. Fue cofundador de Quintiq, una empresa de software líder en el campo de la optimización de recursos y la planificación de la cadena de suministro. Durante sus 15 años como Director de Operaciones en Quintiq, dirigió la expansión global de la empresa y fue responsable de la comercialización de sus soluciones de planificación avanzada. En 2014 Quintiq fue adquirida por Dassault Systemes, líder mundial en la industria del desarrollo de software. En aquel momento, Quintig tenía más de 800 empleados, más de 400 clientes y estaba presente en 13 países de Europa, América, Asia y Oceanía.

El cofundador de DECIDE, Alberto Del Barrio: "Desde su creación en 2008, DECIDE se ha convertido en la empresa de referencia en el desarrollo de soluciones de analítica avanzada e inteligencia artificial en España. Con un crecimiento anual medio de más del 25% y elevados niveles de satisfacción del cliente, DECIDE está listo para la siguiente fase de crecimiento. Con su amplia y probada experiencia, Arjen Heeres nos ayudará a llevar a la empresa al siguiente nivel de crecimiento y desarrollo, tanto a nivel internacional como en el mercado nacional español".

El nombramiento de Arjen Heeres como nuevo CEO de DECIDE, es una oportunidad para la empresa no sólo de crecer en el marco internacional, si no de aprender de un gran profesional con demostrada experiencia en el sector de software de optimización.

