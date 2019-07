Cabalgatas de Reyes únicas y llenas de fantasía La organización de una cabalgata no es tarea sencilla, sobre todo si lo que queremos es innovar y ofrecer un espectáculo diferente a los ciudadanos Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 25 de julio de 2019, 08:22 h (CET)

El día de Reyes es uno de los más especiales de todo el año, no sólo para los niños sino también para los adultos. En algunas ciudades se hacen año tras año las mismas actividades y pasacalles, por eso es hora de innovar y crear un evento único y mucho más especial. Tenemos muchas opciones, pero lo ideal es contar directamente con la organización de una agencia especializada.



Agencia profesional especializada en Cabalgatas La organización de una cabalgata no es tarea sencilla, sobre todo si lo que queremos es innovar y ofrecer un espectáculo diferente a los ciudadanos. Por eso para organizar carrozas para cabalgatas lo ideal es tener las manos expertas de una empresa que lleva muchos años ofreciendo estos servicios tan únicos y especiales para sorprender tanto a los niños como a los adultos.



La organización de este evento, como son las carrozas para cabalgatas de Reyes Magos, suele ser un trabajo realmente duro, por eso mismo es necesario tomar del tiempo y así tenerlo todo bajo control. No es únicamente un pasacalles sin más, sino que se debe tener todo bajo control, así como las coreográficos y actividades que hayamos escogido. Estarán todas sincronizadas y cronometradas a la perfección para que no falte ni un solo detalle. Por eso se vuelven tan especiales, porque todo está organizado de forma profesional y muy diligente.



Lo primordial, sin duda, son las propias carrozas que llevarán a los Reyes Magos y al resto de actores que encarnaran la actuación. Y podrán ir desde los propios clásicos pastores y ángeles, o podemos escoger elementos únicos y más dinámicos, también cargados de simbolismo y luces. Este es el caso de los ángeles con luces led, para causar una sensación mucho más impactante en todos los asistentes.



Acompañando a la cabalgata, y siguiendo esta línea de fantasía, podemos tener gigantes cabezudos pero diferentes a los clásicos. Estructuras de hasta diez metros, hinchados de aire y llenos de luces. Harán de todos el mundo una delicia, de adultos y de niños, nadie quedará indiferente. Es una gran parte del espectáculo, ya que por norma general nadie está acostumbrado a ver este tipo de pasacalles, tan vivos y con tanta creatividad.



Un espectáculo al final del pasacalles Cualquiera de los espectáculos que escojamos nos dejarán sorprendidos, pues es algo que nunca antes hemos visto, de ahí lo especial que es esta agencia. Sobre todo podemos destacar el pasacalles a modo de circo, ya que es como tener una carpa de circo móvil. Vamos a poder tener profesionales de los malabares, e incluso algunos que hacen verdaderas virguerías con fuego. Algo insólito y realmente impactante.



También tendremos la clásica y mítica rueda alemana y bola gigante de equilibrios, que son coreografías organizadas hasta el más mínimo detalle para el deleite de todos los espectadores. Incluso podemos contratar acróbatas aéreos para que nos deleiten con su gran habilidad, sin miedo alguno a las alturas. De tal forma que ofrecerán un espectáculo único en sí mismo. Desde las telas hasta el aro, incluso en otro tipo de estructuras para dejar a todo el público sin aliento.



A esto último podemos unirle un espectáculo que esté situado al final del pasacalles, como momento culmen de la cabalgata, y que así todo el mundo se quede para disfrutar de algo insólito. En este sentido, tenemos diferentes opciones entre las que poder elegir, una actuación de gran impacto visual para cerrar cualquier cabalgata. De tal forma que consigamos el mejor cierre posible y que todos los asistentes queden sin palabras.



Estructura aérea que permitirán realizar actividades realmente sorprendentes a todos los niveles. De hecho, es una estructura gigantesca de metal y que estará suspendida en el aire, mediante una grúa profesional. Con esto, los diferentes actores encargados del espectáculo harán un verdadero deleite para todos los sentidos, ya que veremos a gente enganchados mediante arneses realizando acrobacias insólitas. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.