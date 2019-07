Ya queda menos de un mes para el festival solidario Sam Sam de Cunit

Sam Sam Festival es un festival sociocultural solidario y sin ánimo de lucro que recoge fondos para un proyecto educativo realizado en la escuela Kalasans del barrio senegalés de Sam Sam, en Dakar (Senegal). El festival, organizado por la asociación Reacció Cul-tural con la colaboración de Amics d’en Ferran, pretende ser un espacio generador de cultura y sensibilización de la solidaridad para las personas con menos recursos, así como un espacio de transformación social lleno de música y actividades para todos los públicos, donde se cree en la cultura como una herramienta de cambio.



Este año el cartel cuenta con artistas como:



Iseo & Dodosound

Un proyecto musical que nace en el 2015, cuyo sonido se mueve entre los sonidos del reggae y el dub y con fuertes influencias del trip hop. Se trata de una propuesta original, rica en sonoridades y sincera en su esencia.



Shotta

El hombre récord del hip hop en español. A pesar de su juventud acumula dieciséis años de carrera y más de cincuenta millones de visitas en YouTube: su tema "Felicidad" es el más visto en el canal de videos de toda la historia del rap en castellano. El joven rapero sevillano cuenta con infinidad de colaboraciones al más alto nivel (Mala Rodriguez, Morodo, Kase.O) y ha hecho temblar escenarios de todo el mundo con sus saltos. Sin su figura no se entiende la rabia, la pasión y la energía del hip hop en español.



The Sey Sisters

Bajo este nombre se esconde un espectacular trío de voces negras. The Sey Sisters nos invitan a vivir un sentido viaje musical desde el gospel hasta la música africana, pasando por el soul; cantos impregnados de profunda emoción surgen de la lucha contra la injusticia, la defensa de los derechos humanos y la esperanza en el futuro. Las ricas armonías, los cantos acapela y sus carismáticas actuaciones se combinan para hacer revivir el espíritu y el alma gòspel con que quieren reivindicar su papel como afrodescendientes.



Rapsusklei

Es a día de hoy uno de los artistas más importantes de la escena del rap español y latinoamericano en general, conocido por sus letras profundas y su carismático estilo de soltar versos, es capaz de rasgar y volver a coser los coros de cada uno de sus oyentes, consiguiendo una fusión entre surrealismo y la realidad, entre tristezas y alegrías, llegando a empatitzar con su público de una manera muy peculiar tan solo con la naturalidad de su mensaje y su forma melancólica de acariciar las mieles de la escritura.



Morodo

es uno de los máximos exponentes del reggae en español, reconocido y respetado en todos los países de habla hispana, gracias a más de 20 años de carrera y a que sin su música no se podría entender la escena reggae latina.