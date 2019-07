La ‘start-up’ española Burüburan lanza el primer y único secador e higienizador de chanclas del mundo Comunicae

miércoles, 24 de julio de 2019, 18:09 h (CET) "Este innovador sistema significa un gran avance en el campo de la prevención de las infecciones del pie, con gran incidencia en época estival", explica la Dra. Mª Isabel Lopera Ocho de cada 10 personas presentan infecciones por hongos en los pies a largo de su vida La start-up española Burüburan, especializada en soluciones de higiene personal, acaba de lanzar al mercado el primer y único secador e higienizador de chanclas del mundo: Burüdry. El nuevo equipo esteriliza y seca las zapatillas de ducha en un minuto, consiguiendo eliminar, gracias a la combinación de aire a presión, temperatura y luz ultravioleta, el medio en el que se reproducen bacterias y hongos, evitando así patologías del pie y contagios.

Burüdry está indicado para cualquier lugar que cuente con zonas húmedas, como piscinas, vestuarios, duchas colectivas, dónde la higiene se ve reducida por falta de soluciones, propiciando la generación y propagación de microorganismos portadores de enfermedades.

“Ocho de cada 10 personas en el mundo presentan infecciones por hongos en los pies a largo de su vida”, explica la Dra. Mª Isabel Lopera, médico de familia especialista en medicina preventiva y salud pública en Barcelona. Infecciones por hongos, sobre todo en las uñas, que afectan al 15% de la población mundial, y verrugas plantares, son algunas de las patologías con más incidencia. Estas enfermedades tienen mayor alcance durante el verano, favorecidas por frecuentar ambientes húmedos, como piscinas, el aumento de la humedad en si, y el calor. Estudios dermatológicos específicos prueban la importancia de ciertas medidas de prevención como utilizar siempre zapatillas de ducha, secar bien los pies, y no dejar las chanclas húmedas para el siguiente uso.

“Los pies son una de las zonas del cuerpo más propensas a padecer problemas en la piel”, afirma la Dra. Lopera. Y explica: “de poco sirve la higiene en la ducha cuando los usuarios vuelven a utilizar las zapatillas mojadas y sobre todo en épocas de calor. Por ello, este nuevo equipo significa un gran avance en el campo de la prevención de las infecciones del pie, así como una gran garantía para la salud plantar y, en definitiva, para la salud de las personas”.

Burüdry es el primer producto desarrollado por la compañía española Burüburan, fundada en Barcelona (Polinyà) en 2016. La start-upforma parte del programa de aceleración de Fluidra, Fluidra Accelera, dedicada a impulsar proyectos innovadores y sostenibles relacionados con el mundo del agua, y que ha sido partner clave para el desarrollo del proyecto.

Orígenes. Una idea de bombero

Hace algunos años, David Infantes, bombero de profesión, detectó, como usuario habitual de vestuarios colectivos, una necesidad en el mercado: poder secar e higienizar las chanclas tras salir de la ducha.

Tras padecer una infección en los pies, ocasionada por hongos, y comprobar que varios de sus compañeros de profesión se quejaban de sufrir lo mismo (infecciones en los pies, malos olores y humedad en las chanclas), se planteó solucionar el problema e ideó un proyecto para cubrir la necesidad detectada.

Así fue como este emprendedor fundó Burüburan y puso en marcha Burüdry, el primer y único secador e higienizador de chanclas del mundo, con el objetivo de prevenir y evitar cualquier patología del pie.

Modelo de negocio y expansión

El modelo de negocio de Burüburan se basa en proveer al mercado de soluciones únicas, y con rapidez. Burüdry, equipo único en el mercado mundial, tiene ventajas para todas las partes implicadas. Por un lado, el usuario directo obtiene una experiencia única cuando lo usa en las instalaciones (piscina, ducha, vestuario) etc., llevándose en su bolsa las chanclas secas, evitando así posibles infecciones en los pies. Por otro lado, el centro que lo instala ofrece un servicio único, que aporta valor añadido a su cliente. Además, el nuevo equipo es de medidas reducidas (71,4 cm de alto, por 40,1 cm de ancho y 31,3 cm de fondo), se instala sin necesidad de obras y está diseñado para poder adaptarse estéticamente a las necesidades del entorno.

Con el objetivo de posicionarse como la compañía de referencia en el sector, Burüburan trabaja desde el primer año en el desarrollo de nuevos equipos con nuevas funciones, que ampliarán la gama ofertada, adaptándose a otras necesidades detectadas y no cubiertas en el mercado

El plan de expansión de Burüburan, a corto plazo, es afianzarse en España, dónde actualmente ya cuenta con presencia en distintos centros en Cataluña y el País Vasco. Las cifras del mercado potencial en nuestro país son elevadas: únicamente en el ámbito deportivo, y según las estadísticas del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, existen más 175.000 espacios deportivos. Además, existen más de 51.000 establecimientos hoteleros, cuya mayoría poseen espacios de baño o vestuarios.

El salto al resto de Europa se prevé a medio plazo. El objetivo es empezar a tener presencia para el 2022 principalmente en los países del norte de Europa dónde existe una fuerte tradición de saunas. La expansión definitiva de la start-up en Estados Unidos se prevé de cara al 2025.

