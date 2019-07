Volkswagen Polo: el coche compacto más demandado de renting en Swipcar

Precio, diseño y tecnología son los principales motivos que han convertido el nuevo Volkswagen Polo en uno de los coches de renting con más éxito en 2019 La situación económica y social actual están marcando las preferencias de consumo, y esto también se ve reflejado en la demanda de vehículos. Según Swipcar, la empresa online de renting lider en España, el Volkswagen Polo va en camino de convertirse en un icono de los vehículos compactos, pues en lo que va de año, ya es el coche urbano más demandado en su plataforma de renting.



En 1975, la marca alemana Volkswagen lanzó al mercado su primer Polo, 44 años después, se ha presentado la sexta (y última) generación de este modelo, que es, sin duda, el más avanzado en prestaciones y tecnología de toda la saga.



Parece ser que a la hora de adquirir un coche compacto para realizar desplazamientos por la ciudad, los conductores tienen muy claro lo que quieren: que sea económico, que tenga un diseño atractivo y que cuente con los últimos avances en tecnología.



Volkswagen ha sabido leer muy bien estas necesidades y ha dado con la fórmula del éxito. En Swipcar se puede adquirir de renting a partir de 238€ al mes con todo incluido.



Poco tiene que envidiarle el nuevo Polo a su hermano mayor, el Volkswagen Golf, estéticamente son muy similares. Tiene un aspecto más dinámico y deportivo que en versiones anteriores. Marcado por líneas horizontales y anchas, transmite un estilo más deportivo y versátil.



Pese a ser un vehículo compacto, el cliente final quiere que sea espacioso y aprovechable. En este sentido, el nuevo Polo ha crecido 8 cm de largo y 6 cm de ancho, llegando así hasta los 4 metros de largo por primera vez en este modelo.



Su interior permite una habitabilidad más cómoda, y esto se traduce en más espacio para los pies y cabeza de los ocupantes. El maletero es un 30% más grande, elevando el volumen de carga hasta los 350 litros.



Acabados de gran calidad, asientos ergonómicos y un sistema de climatización ya no son argumentos suficientes para convencer al gran público, el cliente quiere más. Fieles a la actual era digital, los conductores también quieren disfrutar de la última tecnología, y el nuevo Volkswagen Polo cuenta con avances en infoentretenimiento y asistentes a la conducción a la altura de coches de gama superior.



Cuadros de mandos digitalizados, integración total con el teléfono móvil e información detallada del trayecto y el vehículo son algunas muestras de la evolución tecnológica que ha experimentado el mítico Polo.



Del mismo modo, distintos asistentes de conducción integrados en este modelo facilitan el aparcamiento, advierten de posibles colisiones y facilitan el arranque en subidas. Sin duda, ventajas muy valiosas para la seguridad y confort.



Está claro que el Volkswagen Polo tiene argumentos de sobra para convertirse en el coche más demandado en el sector de vehículos compactos, pero ¿Por qué sucede en el renting y no en la compra? Simple, al tratarse de un coche económico, el cliente final prefiere pagar por una cuota que lo incluya todo y olvidarse así de gastos imprevistos y gestiones varias.



Una cuota de renting incluye todos los gastos vinculados al vehículo: el seguro a todo riesgo, asistencia en carretera, el mantenimiento y revisiones, averías y reparaciones, impuestos, cambio de neumáticos etc. además no hay que pagar ninguna entrada.

