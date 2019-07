Educar a los chicos personalizadamente, ruta de éxito para reducir el abandono escolar Comunicae

miércoles, 24 de julio de 2019, 16:52 h (CET) El mayor congreso mundial de escuelas de educación personalizada para chicos se celebrará en julio de 2020 en Viaró Global School (Barcelona) Según el estudio Achievement in boys’ schools 2013-2016, los colegios de educación personalizada para chicos son garantía de buen rendimiento. Este, además, concluye que los alumnos que pasan por estos centros obtienen una media de resultados superior a la media. El estudio ha sido realizado por Michael Johnston, Doctor en Educación por la Universidad Victoria de Wellington (Nueva Zelanda), y compara los resultados entre los alumnos masculinos de los diferentes modelos de educación.

Mejores notas y menos abandono escolar

En los cuatro años estudiados, los estudiantes formados en colegios personalizados logran notas superiores durante la educación obligatoria, un mayor número de matrículas de honor y un mayor acceso a la Universidad.

Existen diferencias similares en la tasa de abandono escolar, que es hasta tres veces inferior en los colegios de educación personalizada.

Resultados independientes del status social

Estos números son similares en alumnos en situaciones de posible exclusión social, ya sea por procedencia o por nivel socioeconómico. En palabras de Johnston, las cifras demuestran “una tendencia de que las ventajas de la educación especializada son mayores para estudiantes de sectores socioeconómicos por debajo de la media”.

Con estos datos se comprende que muchas familias demanden este tipo de educación para sus hijos. El autor asegura, además, que uno de los motivos demostrados para explicar ese buen rendimiento es la creación de planes de estudio más personalizados por parte los colegios de chicos, que permiten al alumnado llegar más preparado a la educación postobligatoria.

Viaró Global School acogerá la IBSC Annual Conference 2020

Viaró Global School, situado en Sant Cugat (Barcelona), acogerá en julio de 2020 la IBSC Annual Conference, el encuentro global de educadores de chicos al que asistirán 600 profesores y directivos de colegios personalizados para chicos y más de 160 escuelas de todo el mundo, siendo esta la primera vez que el evento se celebre en Europa continental.

A través de este encuentro, que llevará por nombre Boys, Communities and the Future, Viaró Global School refuerza su posicionamiento como escuela de referencia en Cataluña, así como a nivel internacional, con un modelo educativo centrado en la formación del carácter, la excelencia académica y la potenciación de la educación física y el fomento de las artes, siempre ayudando a las familias en la educación de cada uno de sus hijos.

Para más información, se puede consultar el siguiente enlace: https://viaro.org/

