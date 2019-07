Horarios racionales y conciliación: 15 medidas prácticas y reales para aplicar en las organizaciones Comunicae

miércoles, 24 de julio de 2019, 16:29 h (CET) El catálogo de 15 medidas, concebido como una guía para las empresas de nuestro país, es el resultado de las sesiones de trabajo del Club de Buenas Prácticas en Conciliación y Gestión Horaria, constituido por la entidad hace dos años. El presidente de la asociación, José Luis Casero, ha señalado la importancia de seguir avanzando de manera práctica hacia modelos de organización flexibles que atiendan a las singularidades personales y funcionales de los trabajadores ARHOE - Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles ha presentado un catálogo de medidas prácticas para mejorar la racionalización de los horarios y la conciliación en las empresas de nuestro país. El documento está basado en las acciones desarrolladas en el marco del Club de Buenas Prácticas en Conciliación y Gestión Horaria, constituido por ARHOE hace dos años, del que forman parte, entre otras empresas, Reale Seguros, CaixaBank, Pfizer, Banco Santander, Auren Blc, Cofares, Mutare, Adams y Altamira.

"En un momento político como el actual—señala José Luis Casero, presidente de ARHOE— creemos que se ha de dar protagonismo especial a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, un factor distintivo de las organizaciones y una ventaja competitiva en la atracción, fidelización y motivación de las personas que las integran y promover un Pacto de Estado de Racionalización Horaria como se ha visto en el debate de investidura".

"En España necesitamos empresas, organizaciones y personas que lideren y den testimonio de buenas prácticas en esta materia" ,subrayan desde ARHOE, entidad que ha sido declara de utilidad pública. Y somos muy conscientes, asegura Casero, "de que la asignatura pendiente es la pyme española, en donde las dificultades son mayores para poder adoptar medidas que articulen productividad, conciliación y mejora de la competitividad. Por eso, en ARHOE creemos que es fundamental impulsar, con la colaboración de las Administraciones, programas de apoyo para la realización de planes que coordinen dichos objetivos (conciliación, racionalización de horarios y productividad), como es el caso del Sello Horarios Racionales que, con la auditoría de TÜV Rheinland Ibérica, ha sido ofrecido desde su creación, hace dos años, a los diferentes gobiernos que se han sucedido en este periodo de tiempo y en el que empresas como Reale Seguros han liderado de forma pionera su implantación".

Catálogo de medidas para mejorar la conciliación y aumentar la productividad

Jornada intensiva de trabajo. De 8:00 a 15:00 h, desde el 1 de junio al 30 de septiembre. Teletrabajo. Según el departamento, al menos 1 día a la semana. Para ello, comunicación, transparencia y determinación de los parámetros son fundamentales para aplicar esta medida en unos departamentos y no en otros. Flexibilidad horaria. De dos horas, entre 7:30 a 9:30 h a la entrada; y salida en invierno de 16:00 a 18:00 h y en verano entre 14:30 a 16:30 h. Los viernes a partir de las 14:00 h. Jornada continua por cuidado de hijos. Jornada intensiva de 8:00 a 15:00 h sin reducción de salario para los empleados con hijos menores de 5 años. Servicios de asistencia por hijos menores de 12 años. Fiestas escolares que sean en días laborales mediante actividades culturales y musicales, y creación de un modelo integrado para las pymes y liderado por las organizaciones empresariales que permitan dichos servicios. Días de jornada continuada con salida no más tarde de las 15:00 h todos los viernes del año y en vísperas de festivo nacional. En caso de fiesta local, en cada centro también a las 15:30 h con un máximo de 3 días al año. Veinticuatro horas anuales remuneradas de asuntos particulares. Permiso de 24 horas para asuntos particulares al año, acumulables en un máximo de 3 días, y permitiendo disfrutar 15 de dichas horas en modalidad de jornada continua, cediendo la empresa la hora de comida. Ayuda a la dependencia y discapacidad de familiares de empleados: Reducción de jornada sin reducción de salario, flexibilidad horaria especial, permisos especiales y excedencias. Ayudas económicas según el grado (gran dependencia: 3000 euros, dependencia severa: 2000 euros, dependencia moderada: 1500 euros y 1000 euros adicionales por ayuda asistencial o residencial), préstamos especiales y excepción a la movilidad geográfica. Hijos con discapacidad: minusvalías de 33 % al 50 %, 1650 euros; minusvalías de 51 % al 74 %, 2200 euros; minusvalías igual o superior al 75 %, 3300 euros. Empresa saludable: En las organizaciones que dispongan de medios, comedor de empresa certificado con dieta mediterránea saludable. Reducción de horario para el almuerzo de 30 a 60 minutos como máximo. Programas deportivos dirigidos a empleados para disminuir determinados riesgos Permisos por enfermedad grave de un familiar: Permiso de 4 días naturales y 2 días más si el empleado necesita desplazarse fuera de su localidad de residencia. Posibilidad de disfrutarlo de forma fraccionada y por horas. Permiso de 3 días naturales adicionales cuando haya intervención quirúrgica que requiera hospitalización. Por cada día de vacaciones que el empleado solicitase, le corresponderá otro día de permiso retribuido, hasta un máximo de 5 días. Vacaciones: 26 días laborales de vacaciones anuales con posibilidad de disfrute fraccionado hasta el 31 de marzo del año siguiente. Festivos los días 24 y 31 de diciembre. Medidas adicionales en maternidad y paternidad: Las personas empleadas en período de gestación podrán solicitar 2 semanas de permiso retribuido anteriores al alumbramiento. 60 días de permiso no retribuido por adopción internacional. Excedencia por cuidado de hijo con una duración no superior a tres años y reserva del puesto de trabajo. Beneficios por razón de antigüedad y edad: Por antigüedad: las personas que cumplen 25 y 35 años de permanencia en la empresa reciben una paga extra. Por edad: los empleados que cumplan 60 años verán incrementadas sus vacaciones.

. Desde que cumplen 60 y hasta los 62 años incluidos: 3 días laborables.

. A partir de los 63 años y hasta la edad legal de jubilación: 5 días laborables. Jornadas para empleados. Charlas y encuentros sobre conciliación, igualdad y corresponsabilidad, dirigidos a los trabajadores, con la participación de ponentes externos. Desarrollo de plan de igualdad como herramienta para determinar un diagnóstico real de la situación de la empresa y la adopción de medidas para romper el «techo de cristal». Igualmente, la realización de un plan de conciliación y corresponsabilidad diferenciado puede servir para abordar de manera sistemática y estratégica la implantación de medidas que favorezcan dichos derechos. Sobre ARHOE

ARHOE- Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles es una entidad sin ánimo de lucro, cuyos fines son concienciar a la sociedad sobre el valor del tiempo y la importancia de su gestión, y promover medidas que faciliten una racionalización de los horarios en España. Entre los socios de ARHOE, contamos con representantes de diferentes instituciones y entidades, ministerios, comunidades autónomas, empresarios, sindicatos, universidades, sociedad civil, etc.

