PA Digital repasa las mejores acciones de marketing internacional para empresas B2B

miércoles, 24 de julio de 2019, 16:12 h (CET) PA Digital recopila las mejores herramientas para que las pequeñas y medianas empresas B2B consigan hacerse visibles en el mercado internacional al nivel de las más grandes, pero con menos recursos Expandirse más allá del territorio nacional es el gran objetivo de muchas empresas, que buscan una mayor competitividad en nuevos mercados, estableciéndose allí o iniciándose en la exportación.

Para internacionalizarse con éxito, es necesario trazar una buena estrategia de marketing y comunicación que logre trasmitir confianza, algo particularmente difícil para empresas que no cuentan con un departamento de marketing y publicidad con muchos recursos. Por este motivo, el portal para pymes y autónomos ha reunido en una nueva entrega de Mr. Soluciones Pymes cinco estrategias de marketing internacional que están en la mano de empresas de todos los tamaños.

Una de las medidas estrella en el marketing internacional son los anuncios en directorios internacionales, como Europages. Estos directorios son ampliamente utilizados en el mercado B2B y permiten presentar una empresa en diferentes dominios e idiomas (ante los mercados de los países que interesen a la empresa). Esto posibilita darse a conocer ante los clientes, pero no solo eso: también facilita el contacto con socios comerciales o distribuidores.

Otra vía para penetrar con éxito en un nuevo país es el marketing de recomendación (o referral marketing), que consiste en que una empresa-cliente local ejerza de embajadora de la marca. Esta táctica consigue visibilidad, genera confianza y además hace que los potenciales clientes asimilen la buena reputación de la empresa embajadora con la de la empresa que esta recomienda.

Sin embargo, estas no son las únicas maneras de llegar a un cliente B2B internacional. Puedes consultar más consejos para hacer un marketing que traspase fronteras en el siguiente enlace: http://bit.ly/MrSolucionesPymesInternacional

Sobre PA DIGITAL

PA DIGITAL es una empresa con más de 50 años en el mercado nacional. Especializada en ayudar a las pymes y autónomos en su proceso de transformación digital.

Ofrece soluciones que se adaptan a las necesidades de las pymes, en términos de visibilidad y cobertura. Especialistas en marketing digital con soluciones integrales que responden a cualquier necesidad: soluciones digitales como web, SEO, Google Ads, videos, banners, redes sociales y blog; soluciones de visibilidad a través de PaginasAmarillas.es, Páginas Amarillas, 11888 y Europages; soluciones locales aplicando estrategias y herramientas de marketing directo; herramientas de monitorización de presencia digital y consistencia NAP (coherencia entre los datos de Nombre, Dirección y Teléfono).

