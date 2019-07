Euskal Encounter pondrá fin al mes más importante para la clasificación del Circuito Tormenta Comunicae

miércoles, 24 de julio de 2019, 15:52 h (CET) La semana pasada, en TLP Tenerife venció el equipo de S2V Esports Academy. En Gamepolis se llevó el trofeo de campeón la academia de Vodafone Giants. Del 25 al 27 se disputará en Vizcaya la cuarta parada de categoría Barón del mes de julio: Euskal Encounter El Circuito Tormenta de League of Legends, presentado por Intel y OMEN by HP, ha vivido un mes de julio lleno de emociones, en el que se han disputado un total de cuatro paradas de categoría Barón (la máxima del Circuito). Se trata de un mes crucial para las aspiraciones de los equipos para estar en la gran final de Tormenta en su segunda temporada.

La semana pasada tuvieron lugar dos paradas seguidas: TLP Tenerife y Gamepolis. El nivel de los dos torneos ha sido muy alto y ha dejado partidas muy igualadas. Además, la alta participación deja clara la importancia de estas paradas para la clasificación general del Circuito.

En Tenerife se vivió una parada emocionante que terminó con una final a la altura de las expectativas. S2V Academy se llevó el trofeo de Island of Legends a casa tras derrotar en la final por 2-1 a LGA Esports. El equipo canario se puso por delante en la final; sin embargo, la academia de S2V le dio la vuelta al partido y demostró que quiere seguir liderando la clasificación general de Tormenta.

El mismo día que se celebraba esa final empezaba en Málaga otra parada de categoría Barón: Gamepolis. Allí se vieron las caras varios de los equipos importantes del Circuito Tormenta, como Arena Quesito, Kawaii Kiwis, la academia de Vodafone Giants o Stormbringers. Precisamente, los dos últimos se enfrentaron en la gran final, que terminó con un 2-1 a favor de los gigantes.

Tras una semana de infarto para la Tormenta, los equipos tendrán que viajar a Vizcaya sin casi descanso para disputar la parada de categoría Barón en Euskal Encounter. El torneo contará con un gran clasificatorio presencial los días 25 y 26 de julio, del que saldrán dos semifinalistas. Los otros dos accederán por la Gamegune, el torneo oficial de Euskal Encounter, en el que participarán 16 equipos, entre los que se encuentran conjuntos tan importantes como S2V Academy, Killabeez, Arena Quesito, Kawaii Kiwis o la academia de Vodafone Giants.

El sábado 27 se decidirá el torneo local de la Euskal, así como las semifinales y la final de la parada del Circuito Tormenta, que determinará qué conjunto se lleva los puntos Tormenta. Esos partidos se podrán seguir a través del stream de Gamegune. Antes de que se repartan los puntos de Euskal Encounter, la clasificación general está así:

1. S2V Esports Academy 2025

2. Arena Quesito 1765

3. Stormbringers 1560

4. Vodafone Giants Academy 1485

5. Killabeez Esports 1105

6. Kawaii Kiwis 1095

7. Europe Saviors Club 890

8. Pushing Gaming 805

En la web oficial del Circuito Tormenta están disponibles todas las novedades y los últimos resultados del campeonato. Además, en el canal de Youtube de League of Legends España estarán los vídeos que resumen cada una de estas paradas.

