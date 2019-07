Disponible la agenda provisional del IV Biostimulants World Congress 2019 Comunicae

miércoles, 24 de julio de 2019, 15:45 h (CET) Barcelona cita ineludible del mayor evento mundial sobre bioestimulantes organizado por NEW AG INTERNATIONAL del 18 al 21 de noviembre de 2019. Esta reunión internacional científico-técnica congregará a los mayores expertos y especialistas de renombre para debatir acerca de los avances y aplicaciones de los bioestimulantes agrícolas Continúa abierta la posibilidad de reservar un stand o patrocinar la IV edición del Biostimulants World Congress que se celebrará del 18 al 21 de noviembre en Barcelona, en el Fairmont Rey Juan Carlos I – Palacio de Congresos de Cataluña. Aún La inscripción reducida a estas jornadas, organizadas por la prestigiosa revista NEW AG INTERNATIONAL en asociación con el Comité Científico y apoyado por empresas líderes de la industria es posible hasta el 26 de julio 2019. El Comité Científico del Congreso está conformado por el presidente, Patrick du Jardin, profesor de la facultad de Ciencias Agronómicas de Gembloux en la Universidad de Lieja (Bélgica) y los copresidentes el Dr. Jian-Kang Zhu de la Academia China de Ciencias, el Dr. José María García de la Universidad de Navarra (España) y el Dr. Patrick Brown de la Universidad de California, Davis (USA). Tras varios meses de trabajo, el Comité Científico y NEW AG INTERNATIONAL han anunciado la agenda provisional https://lifesciences.knect365.com/4th-biostimulants-world-congress/agenda/2 del IV Biostimulants World Congress 2019.

El uso de los bioestimulantes y su aplicación en la agricultura ha crecido de manera sustancial en los últimos años. Tras el éxito de las anteriores ediciones en Francia, Italia y Estados Unidos, este evento internacional bienal se ha consolidado como una cita ineludible de carácter científico-técnico para la industria implicada debido a la calidad de sus temáticas y al plantel de expertos y oradores. En este campo queda mucho por aprender, el mercado de los Bioestimulantes Agrícolas se halla en un estado incipiente.

Desde NEW AG INTERNATIONAL señalan que aún están disponibles un número limitado de posiciones de patrocinio y exposición. Según la organización está previsto que participen 40 patrocinadores distribuidos en tres categorías oro, plata y bronce, más de 100 expositores y más de 1.000 delegados.

El primer día estará destinado al registro de expositores y posters, delegados, montajes y recepción de bienvenida a los participantes. En el segundo día, darán comienzo las sesiones de trabajo que se iniciarán tras las palabras del presidente del comité científico.

Las sesiones temáticas se iniciarán el segundo día tras la conferencia de apertura, del profesor de la Universidad de Wageningen en los Países Bajos Martin K. van Ittersum, Análisis de la brecha de rendimiento. Se desarrollarán en torno a seis temas de interés y estarán moderadas por expertos de renombre internacional, las cuestiones a debatir son: uso de bioestimulantes para mejorar el rendimiento y la tolerancia al estrés abiótico; uso de bioestimulantes para mejorar la nutrición, el desarrollo y la calidad de las plantas; marco regulatorio de los bioestimulantes de plantas; tendencias de mercado y buenas prácticas; mecanismos de bioestimulación y relaciones estructura-función y, la sexta sesión, desarrollo de nuevos bioestimulantes nuevas fuentes y herramientas de detección tendrá lugar el último día. A continuación, tendrá lugar la sesión de clausura por parte del presidente, profesor y jefe del laboratorio de Biología Vegetal, Gembloux Agro-Bio Tech en la Universidad de Lieja Patrick du Jardin. Asimismo, durante la sesión de clausura se otorgará por parte del profesor Patrick Brown, copresidente del Comité Científico, el premio al mejor póster de los estudiantes.

Desde NEW AG INTERNATIONAL, recuerdan que la tasa de inscripción reducida estará abierta hasta el próximo 26 de julio. Esta tasa incluye: admisión a las presentaciones y sesiones de póster; bolsa y documentación del delegado; Wifi complementario; uso de la App oficial del congreso para acceder a la lista de delegados para pre-reservar reuniones; presentaciones de ponentes (post-conferencia); recepción de bienvenida, almuerzos y coffee breaks según el programa de la conferencia.

Para obtener más información sobre la IV edición del Biostimulants World Congress que se celebrará en el mes noviembre de 2019 en Barcelona, España, pueden consultar la página web www.newaginternational.com o solicitarla directamente al siguiente email de la revista NEW AG INTERNATIONAL newag@newaginternational.com.

NEW AG INTERNATIONAL: Revista internacional especializada en el campo y agricultura que se distribuye en más de 150 países de todo el mundo con sede en Francia y sucursales en Reino Unido, China, España y Chile. Cubre trimestralmente en chino, inglés y español todas las noticias relacionadas con la agricultura de alta tecnología -High-Tech Agriculture- en el mundo. Además de organizar eventos internacionales especializados en agricultura, ofrece un análisis editorial e independiente sobre productos, técnicas, equipos y servicios que abarcan desde noticias de mercado hasta artículos de fondo sobre fertilizantes especiales, irrigación, fertirrigación, tecnologías de invernadero, bioestimulantes, biocontrol y agricultura de precisión.

