Xiaomi introduce purificadores en las aulas de China

miércoles, 24 de julio de 2019, 15:12 h (CET) El gigante chino sigue con su tarea de expandir uno de sus productos estrella por el mundo Xiaomi siempre pretende cambiar el medio ambiente con productos menos contaminantes y está vez es con uno de sus productos estrella, los purificadores. Su intención es que el país chino cada vez sea menos contaminante, algo que han conseguido en los últimos reduciendo los niveles que los situaban en la cabeza de lugares con más polución. Aun así todavía hay ciudades como Hotan que están entre las 20 peores.

Xiaomi apuesta por la salud

Por ello Xiaomi quiere introducir en las clases sus purificadores para que los niños no tengan que respirar un aire contaminante, el cual puede llegarles a provocar problemas para la salud. Este acuerdo se ha tomado con la UCCA Children's Art Center un colegio dedicado a infantes de 2 a 12 años de edad, ofrece cursos de arte en museos donde promueve el autodescubrimiento, el desarrollo a través del arte y fomenta la capacidad de pensamiento independiente de los niños.

El purificador de aire Mijia es un producto de purificación de aire bien recibido en China. En todo el año de 2018, el volumen de ventas de los productos de la serie superó los 3 millones de unidades, ocupando el primer lugar en la misma categoría en el país asiático durante tres años consecutivos. El purificador de aire Mijia no solo tiene la poderosa capacidad de purificación PM2.5 de hasta 1000 m3 / h, sino que también puede absorber sustancias nocivas como el polen y el TVOC.

Cualquier precio

El precio de un purificador depende de la potencia que se quiera, la calidad y la utilidad. Uno de los más económicos es el PARTU HEPA que cuesta tan solo 40 euros. Pero si se quiere calidad está el Dyson Pure Cool que purifica una habitación entera con un 99,95%, además se puede usar el móvil para controlarlo de forma remota y dejarlo preparado para cuando no se está en casa para que no interceda cuando se está en la misma.

Uno de los jefes de elmejoraire.com comentaba que cada vez se nota el auge de ventas de purificadores “era un producto de pocas ventas, ya que la gente no se preocupaba por el aire de su casa. Pero cada vez nos lo piden más, sobre todo gente con alergias que no quieren tener problemas en su propia casa. Además, el precio es para todos los bolsillos.”

