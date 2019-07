La mala calidad del aire en Cataluña mejoraría notablemente con el aumento de consumo del gas licuado Comunicae

miércoles, 24 de julio de 2019, 15:16 h (CET) Para mejorar la calidad del aire en Cataluña es clave el consumo de energías más limpias y eficientes como el gas licuado. En Cataluña, el sector agrícola y ganadero son los que generan el mayor porcentaje de emisión de GEI (Gases de efecto invernadero) seguidos del transporte y la industria. Primagas, filial en España de SHV Energy, tiene como objetivo a corto/medio plazo traer el biopropano a España Mejorar la calidad del aire es una asignatura pendiente y, sobre todo, urgente ya que se están alcanzando límites muy preocupantes. De hecho el pasado lunes 1 de julio la Generalitat declaró un episodio por alta contaminación por partículas PM10 -partículas en suspensión de tamaño inferior a 10 micras- en toda Catalunya. La mala calidad del aire se acostumbra a relacionar con grandes ciudades como Barcelona donde los límites de contaminación son muy elevados. Sin embargo, no se pueden dejar de lado las zonas rurales donde ésta también necesita mejorar y mucho. Sea en zonas urbanas o rurales, la mala calidad del aire se ha convertido en una de las principales causas de muerte prematura, incluso por delante del tabaco. Sólo en España en 2018 fue la causa del fallecimiento de 38.000 personas y en Europa se acercó a las 800.000.

A la vez y con el mismo nivel de importancia, sigue siendo clave reducir las emisiones de CO2 y poner el foco en el consumo de alternativas energéticas más limpias y eficientes.

Según un estudio realizado para Primagas, filial en España del grupo líder en distribución de gases licuados SHV Energy, para conseguir esta reducción de emisiones de partículas contaminantes y mejorar así la calidad del aire, es necesario apostar por la sustitución de biocombustibles que generan altos niveles de contaminación como el gasóleo o el carbón, por un mix de energías más sostenibles como el gas licuado, el biopropano o la electricidad. Sin embargo, advierten que pasar a un modelo de electrificación del 100% podría ser contraproducente ya que supondría unos costes más elevados y no sería adecuado para todos los sectores. Desde la compañía aseguran que la mejor opción sería una combinación de energías como gas licuado, biopropano y electricidad.

Reestructurar el modelo de consumo energético en Cataluña

En el caso concreto de Cataluña si se analizan por sectores, la agricultura y ganadería, son los que generan un mayor número de emisiones GEI (Gases de Efecto Invernadero) seguidos por el transporte y la industria.

El sector agrícola y ganadero en Cataluña consume una gran cantidad de gasóleo para calefacción, el 70% del consumo total. Otros sectores como el transporte suponen un elevado consumo energético en Cataluña, en este caso diversificado por la alta demanda de otras fuentes energéticas como la gasolina, el queroseno o el gasóleo. Es por ello que, si Cataluña quiere cumplir con los objetivos de descarbonización a 2030 como más a largo plazo (2050), no debe depender tanto de combustibles como el gasóleo o el queroseno y en cambio debe contar con fuentes energéticas con una menor emisión de CO2.

Primagas apuesta por el uso de alternativas energéticas limpias como el gas licuado. Adicionalmente, uno de sus principales objetivos es traer a España el biopropano, que podría llegar a triplicar la reducción de emisiones de CO2. Este combustible, que tiene los mismos usos que el gas licuado, sería una excelente alternativa en zonas fuera de la red habitual de gas con una importante actividad agrícola y ganadera.

