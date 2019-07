Valencia entre las ciudades preferidas por los viajeros para visitar museos

Valencia figura entre una selección de 35 ciudades de todo el mundo que destacan por su oferta museística, según una encuesta realizada por Jetcost, que facilita los mejores destinos según distintos criterios: pesca, arquitectura, cuevas, castillos, playas, excursionismo, safaris... y así hasta 30 conceptos de búsqueda. En esta sección también se pueden encontrar los mejores vuelos para viajar a estos lugares.



Valencia, Madrid, Barcelona y Bilbao figuran entre las 19 ciudades europeas seleccionadas, de un total de 35 en todo el mundo. Otras ciudades en Europa que destacan por su oferta de museos son Milán, Londres, Ámsterdam, Bruselas, Copenhague, Estocolmo, Roma, París, Berlín, Praga, Florencia, Viena, Atenas, Amberes y Moscú. Según datos reflejado por la encuesta un 67% de los turistas eligen sus destinos de vacaciones en función de los museos que puedan visitar.

Los encuestados debían elegir sus ciudades favoritas para visitar museos de distinto tipo en función de su variedad, cantidad y calidad, destacar cuáles les habían interesado más y algunos que les hubieran sorprendido. En el caso de Valencia, ocurre un caso curioso, ya que varios monumentos, que no son museos han tenido más visitantes en 2018 que éstos. Del total de 1,4 millones de visitantes de museos y monumentos de Valencia, la mayor parte optaron por la Lonja, la Catedral y las Torres de Serranos. Entre los museos que han elegido los usuarios figura el espectacular Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, obra de Calatrava y uno de los nuevos iconos de la ciudad, también el cercano Museo de Bellas Artes de Valencia y el singular Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí. Entre los museos curiosos que muchos visitantes destacan, está la Casa Museo Concha Piquer y el Museo Fallero.



En Madrid, naturalmente, el más mencionado fue el Museo del Prado, que este año celebra su bicentenario con varias exposiciones especiales que se unen a su monumental oferta de arte de todas las épocas, y que es el más visitado de España, con casi tres millones de personas. Los otros dos museos que conforman el llamado Triángulo del Arte y que están muy próximos entre sí, el Thyssen-Bornemisza y el Reina Sofía, ocupan los siguientes lugares, aunque curiosamente el Reina Sofía supera al Prado en visitantes: 3,9 millones en 2018. En breve habrá que hablar del cuadrado del arte, integrando el CaixaForum Madrid, también en la misma zona. A estos les sigue el Museo Arquológico Nacional, aunque, curiosamente, uno de los que más llaman la atención, especialmente entre los visitantes extranjeros, es Tour Bernabéu del Real Madrid que el año pasado tuvo 1,3 millones de visitantes, además de otros más pequeños pero llenos de encanto, como el Museo Sorolla, el Museo del Traje o el Lázaro Galdiano. En total, Madrid recibió la visita de 8,2 millones de personas en sus museos de arte en 2018.



Algo similar pasa en Barcelona con el denominado Barça Stadium Tour & Museum, el museo más visitado de la Ciudad Condal, con 1,8 millones de visitantes, una cifra a la que se aproximan los visitantes del Teatro-Museo Dalí en Figueres y ligeramente superior a los del Museo Picasso de Barcelona. En total la asistencia a los museo de arte de Barcelona es de 3,7 millones de personas, menos de la mitad que los de Madrid, aunque el número de turistas en la capital catalana es mayor que en Madrid: 12,1 millones frente a 9,9. La notable diferencia se debe, al parecer, a que los visitantes de Barcelona acuden a otros centros de interés que no son museos, como la Sagrada Familia o el Parque Güell. Otros museos que llaman la atención de los visitantes son el Museo Egipcio, la Fundación Joan Miró, el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) y el Museo Marítimo.



Finalmente, Bilbao destaca, naturalmente en primer lugar como el más internacional y visitado el Museo Guggenheim Bilbao en el ensanche bilbaíno que recoge en su interior el trío de los museos de arte más importantes de todo el País Vasco, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, el Museo Marítimo Ría de Bilbao y el mencionado Guggenheim que fue visitado en 2018 por 1,2 millones de personas. Aunque los museos de esta zona del ensanche son los más populares, no hay que olvidar otros. El Casco Viejo de Bilbao no es sólo un gran centro de vida al aire libre. Entre sus antiguos edificios y plazas hay remansos de cultura y sabiduría. Cuatro museos, que son grandes, se esconden entre las "Siete Calles": desde el más pequeño de todos ellos, el de Pasos de Semana Santa, al más antiguo, el Euskal Museoa-Museo Vasco, al más nuevo, Arkeologi Museoa, o al Eleiz Museoa-Museo Diocesano de Arte Sacro, en la plazuela de la Encarnación.