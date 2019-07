El vendedor de humo

Pedro Sánchez en el Discurso de Investidura ha prometido el oro y el moro. Se ha centrado en nuevas políticas sociales y de gasto público. La pregunta que surge a continuación es ¿De dónde va a sacar el dinero para subvenir los dispendios que promete?



Vamos a ver, recuerdo que de pequeño, cuando deseaba algún capricho que mis padres no podían consentirme, mi madre con la experiencia y sabiduría que se adquiere al administrar una casa de seis personas (Un Estado no deja de ser una casa con muchos millones de habitantes), me decía: “¿Niño, tú te crees que el dinero lo echan los árboles? Sólo tenemos el que tu padre gana trabajando.”



Buscando la correspondencia entre la administración de una familia y la del Estado, podemos decir que “el dinero no lo echan los árboles”. Entonces ¿de dónde sale? respuesta fácil: del bolsillo de todos los habitantes del País, o sea de los contribuyentes, que somos todos los españoles.



España, en el baremo mundial de la Deuda Pública está entre los países más endeudados del mundo.

Al finalizar el primes trimestre de 2019 la situación de la Deuda Pública era de 1.200,258 millones de euros, y se alcanza la cifra nada desdeñable de, 98,70%, del PIB o que es lo mismo, cada ciudadano tenemos en nuestro debe la no despreciable cantidad de 25.573 euros, lo que quiere decir que muchos trabajadores tendrán que realizar su tarea durante un año, sin cobrar nada a cambio, para quitarse de sus espaldas esta mochila de onerosa pesadez.



Como esto es impracticable, no nos queda más remedio que estar hipotecados no sólo nosotros, sino nuestros hijos, posiblemente nuestros nietos, y, a este paso, también nuestros bisnietos.



Asegura que va a implantar una nueva reforma laboral distinta a la que propugnó Mariano Rajoy y que todavía continúa vigente. Sí, sí, eso lo viene diciendo desde que, con los enemigos de España, separatistas y filo etarras, accedió al Poder, y que sería lo primero que derogaría.



Más humo al aire: la elevación del salario mínimo a 1.200 € mensuales. La última subida a 900€ supuso un incremento del 23,3%, con las graves repercusiones negativas que ha originado en el aumento de la pobreza y la elevación del desempleo. La mayoría de los empresarios denunciaron el resultado nefasto que ello ocasionaría, pero él no ha hecho caso y está dispuesto a desoírlos nuevamente, porque su tozudez y su cabezonería no tiene igual. Lo que él dice es “Palabra de rey” y no hay quien la cambie.



La que propone ahora representa un 13,33%. Bien, que continúe por ese camino y acabe arruinando a los autónomos que, junto a las medianas empresas, son el tejido sin el cual no podría construirse la economía española.

Hace poco he oído decir a una mujer dedicada a la Política, no recuerdo de qué partido es, que el paro es una situación estructural en España. Esas eran las palabras de Felipe González, cuando no quería reconocer que se debía a un Gobierno incompetente.



Está más que demostrado que cuando el desempleo ha descendido en nuestra Patria ha sido con Gobiernos de Derechas.



También se ha comprometido a eliminar, en los próximos cinco años, el déficit de la Seguridad Social que alcanza ya los 16.000 millones de euros. Pregunta que se impone: ¿De dónde sacará el dinero para cerrar tal zanja? Como “el dinero no lo echan los árboles” tendremos que ser los ciudadanos quienes responderemos con la inexorable subida de impuestos.



Otra cosa, si es elegido Presidente, su mandato podrá durar, como mucho, cuatro años, ¿cómo habla de cinco? ¿Acaso piensa perpetuarse en el Gobierno?



Todo su discurso se ha basado en una gran cantidad de promesas que se reducen a un aumento del gasto público que traerá como consecuencia subidas de impuestos en todo lo que sea susceptible de ello.



Hay un aspecto de la réplica de Sánchez a Abascal que no quiero soslayar, y es que, cuando ha tenido que contestarle, en ningún momento se ha dirigido a él. Ha dicho y repetido “Hemos escuchado un discurso” varias veces.



Vox está respaldado por dos millones seiscientos mil votantes a los cuales ha ignorado en un acto de total desprecio y preterición.



Aunque en funciones, es el Presidente de todos los españoles, incluidos los adheridos a Vox, que no merecen ser ignorados en la persona del Presidente del partido que han votado.



Es tanta su soberbia y engreimiento que considera que está por encima del bien y del mal. Ciertamente actúa como si lo estuviese, pero que no olvide que las promesas que no se cumplen el pueblo no las olvida, así como tiene presente el desprecio que se haga a los ciudadanos.