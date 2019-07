Siam Park no tiene rival: el reino del agua ha sido elegido mejor parque acuático del mundo por sexta vez consecutiva Comunicae

martes, 23 de julio de 2019, 16:40 h (CET) El Parque ha vuelto a ser reconocido con el premio ‘Travellers’ Choice’ de TripAdvisor, que se basa en las valoraciones positivas de los visitantes Siam Park ha vuelto a hacer historia una vez más, al haber recibido, por sexto año consecutivo, el premio Travellers’ Choice de TripAdvisor a mejor parque acuático del mundo. Este reconocimiento llega para sumarse a una larga trayectoria de galardones que reconocen el éxito de su gestión, sustentado en una ecuación perfecta entre calidad, innovación y excelencia.

La Compañía Loro Parque, a la que pertenece este parque temático de atracciones acuáticas y que cuenta con más de 3.000.000 de visitantes anuales, ha destacado el honor especial que supone este reconocimiento, que otorgan los propios visitantes del Parque y usuarios del portal de viajes TripAdvisor, gracias a sus opiniones independientes basadas en sus experiencias.

Blanca Zayas, responsable de Comunicación de TripAdvisor España, ha afirmado que están “especialmente orgullosos de que sea uno español el que ocupa el primer puesto del ranking de parques acuáticos a nivel mundial y de que, además, lo haga por sexto año consecutivo”. Y según ya ha comentado, “posicionarse como número uno durante tantos años seguidos supone un sello de calidad reconocido por usuarios de todo el mundo y que, sin duda, abrirá más puertas a turismo tanto nacional como internacional”.

Adrenalina y diversión

Hace ya casi un año que los visitantes pueden disfrutar de las últimas atracciones de Siam Park: Patong Rapids, que rompe una vez más con todos los moldes superando a la ya increíble Mekong Rapids. Es aún más rápida y se desarrolla a través de 235 metros de longitud con una zona de completa oscuridad, haciendo experimentar una sensación única de velocidad y adrenalina.

Además, los más pequeños han podido disfrutar de Coco Beach, una nueva zona infantil para vivir grandes aventuras en compañía de su familia. Además, pueden jugar alrededor de una gran fuente fantástica y una zona seca selvática con puentes, torres, obstáculos y redes en Bodhi Trail.

Mejor parque acuático de Europa

Recientemente Travelcircus, una prestigiosa plataforma web alemana especializada en experiencias de viaje premium, ha otorgado a Siam Park el prestigioso galardón de “Mejor Parque Acuático de Europa”.

Este reconocimiento se suma al European Star Award, con el que Siam Park fue galardonado en 2018, y por séptimo año consecutivo, como el “Mejor Parque Acuático de Europa”. Esta distinción ha sido concedida por la publicación líder y referente en la valoración de parques temáticos, Kirmes & Park Revue.

Compromiso con el medioambiente

Siam Park mantiene una línea de trabajo totalmente respetuosa con el medioambiente, empleando los últimos desarrollos tecnológicos en cada detalle. Así, el agua que alimenta al Parque forma parte de un circuito cerrado que comienza en el mar, y se aplica la fórmula CO2=0, lo que implica que en la restauración se utilizan principalmente productos locales, minimizando, en consecuencia, la huella de contaminación asociada con el transporte de los productos importados. Este compromiso con el medio ambiente ha hecho a Siam Park merecedor del certificado Biosphere Park del Instituto de Turismo Responsable (ITR) vinculado a la UNESCO, que acredita la responsabilidad con el entorno, así como de las certificaciones ISO 14000, ISO 9000 y EMAS.

