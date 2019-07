Los españoles gastan una media de 100 euros en entradas de festivales según un estudio de entradas.com Comunicae

martes, 23 de julio de 2019, 16:09 h (CET) entradas.com ha llevado a cabo una encuesta para definir los gustos y preferencias de los españoles a la hora de acudir a un festival de música: lo que más gusta a los encuestados es la posibilidad de disfrutar de varios artistas juntos en un solo evento (72% de los encuestados); y lo que más odian son las grandes colas en los accesos (67%) y los baños (62%) España está viviendo un auténtico “boom de los festivales”, llegando a acoger en la última década cerca de 1.000 festivales musicales al año. Según el informe El hit de los Festivales de Música en España*, los festivales se han convertido en la principal forma de consumo de música en directo en nuestro país y sus aficionados superan a los del motociclismo o el fútbol. Debido a este ‘fenómeno de la festivalización’, se ha descubierto una nueva fuente de riqueza y desarrollo económico y social, y se estima que el impacto económico de los festivales ronda los 5.600 millones de euros. entradas.com ha realizado una encuesta entre festivaleros** para indagar en este fenómeno en auge y poder conocer los gustos y preferencias de los españoles a la hora de acudir a un festival.

Los españoles suelen acudir de media a dos festivales al año y gastan una media de 100 euros por cada abono. En cuanto a los géneros musicales, los preferidos por los españoles son el rock and roll (35%) y el pop (32%), seguido muy de cerca por la música indie (21%). El factor decisivo a la hora de acudir a un festival es indiscutiblemente el cartel de artistas (9 de cada 10 de los encuestados lo afirma). También es un factor muy determinante el lugar escogido para la celebración del festival (40%), seguido del precio de las entradas (38%). En España se suele ir de festivales con amigos (un 8 de cada 10 de los encuestados lo considera el plan perfecto para ir en grupo), aunque un destacable 10% suele acudir en solitario a estas citas musicales, lo que pone de manifiesto que los festivales pueden ser el entorno perfecto para conocer a gente o hacer nuevas amistades.

Las grandes colas y los baños: lo peor de los festivales

En nuestro país, los festivales tienen muchos adeptos pero ellos mismos reconocen que hay muchos aspectos que podrían mejorar la experiencia. Lo que más detestan los españoles a la hora de acudir a un festival son las grandes colas que se forman en los accesos, los baños, los altos precios de la comida y la bebida y cuando los artistas se solapan. Para muchos, los disgustos aumentan cuando se incluye en la ecuación una zona de camping, ya que al 21% de los encuestados no le gusta dormir en tiendas de campaña. De hecho, cada vez más personas optan por dormir en un hotel (21%) o ni siquiera pasan la noche en el festival, comprando entradas de día (32%). En el lado opuesto, lo más valorado por los encuestados a la hora de acudir a un festival es, en primer lugar, el poder disfrutar de varios artistas juntos en un solo evento (72% de los encuestados), seguido de la buena organización de horarios y accesos y el buen ambiente que suele haber entre los asistentes, que suelen ser muy afines entre sí en gustos musicales. Respecto a los imprescindibles a la hora de llevar a un festival, los encuestados lo tienen claro: calzado cómodo (94%) y complementos que ayuden a sobrellevar el calor: gafas de sol (63%), protección solar (36%) y, los siempre útiles, gorras y abanicos (33%).

Previsores y selectivos a la hora de comprar las entradas

Aunque cada vez es más común que los festivales no anuncien el cartel completo hasta que se acerca la fecha de los primeros conciertos, los españoles son muy previsores a la hora de comprar las entradas para el festival favorito: un 76% de los encuestados declara comprar las entradas para acudir a un festival con mucha antelación. Además, cuando toca decidir entre entrada individual o abono, un 64% únicamente compra pases para el día que le interesa, frente al 36% que opta por comprar el abono para acudir a todo el festival.

La temporada de festivales no ha hecho más que empezar. Todavía queda por delante un verano repleto de citas musicales como el Starlite, Noches del Botánico, Los Alamos Beach Festival, LeturAlma o el Gran Canaria Sum Festival, entre otros. Una oferta variada que confirma que España se sigue posicionando como un destino ‘top’ de turismo de musical, con la visita a nuestro país a artistas como Keane, Macy Gray, The Roots, Michael Bolton, Texas o Ben Harper, que compartirán cartel con clásicos nacionales como Fangoria, Miss Caffeina, Niños Mutantes o Carlos Sadness.

* Estudio de la OBS Business School

** Encuesta online realizada a una muestra de 100 asistentes a festivales

