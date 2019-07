smöoy presenta 5 beneficios que aporta el yogur Comunicae

martes, 23 de julio de 2019, 16:12 h (CET) smöoy (www.smooy.com) es el fabricante de yogur helado líder en España. Con más de 95 años de historia, presenta los 5 beneficios principales de este producto lácteo que aporta al consumidor a lo largo de toda su vida y que se relaciona con la prevención de múltiples enfermedades y el buen desarrollo del cuerpo humano desde niños hasta adultos smöoy cuenta con un departamento especializado en I+D+i en el que, anualmente, se invierte un importante presupuesto para la mejora de su yogur y de sus nuevos productos y sabores lácteos, que luego vende en más de 15 países distintos.

Niños y personas mayores

Siguiendo estas investigaciones, está demostrado que el consumo moderado de lácteos, especialmente en etapas como la gestación, favorece el desarrollo del niño y afecta positivamente al feto, tanto en su crecimiento de tamaño, como de peso. Otro factor a tener en cuenta es la riqueza del calcio de estos productos lácteos y su alto beneficio, que repercute directamente en el contenido mineral de los huesos de los niños al nacer y posteriormente durante la infancia.

Por otro lado, en personas de edades más avanzadas, se reciben estos mismos beneficios del yogur, que gracias a una ingesta diaria les permite fortalecer los huesos. En estas edades, las caídas de las personas mayores suelen terminar en fracturas de huesos y por ello, desde smöoy, los investigadores aconsejan prevenir y fortalecer los huesos especialmente a esta edad con la ingesta diaria de yogur.

5 beneficios del yogur para toda la vida

Enfermedades óseas. Previene las enfermedades relacionadas con los huesos, como la osteoporosis y además reduce el riesgo de sufrir fracturas.

Previene el síndrome metabólico. En este sentido, el beneficio es el de estabilizar riesgos relacionados con los problemas cardíacos.

Enfermedades cardíacas isquémicas. Los estudios recientemente realizados demuestran una relación entre consumidores de yogur y la disminución de enfermedades como trombos arteriales, infartos o la diabetes de tipo 2.

Reduce el cáncer colorrectal y de vejiga. Un estudio internacional publicado por The British Medical Journal (BMJ) recomienda la ingesta de 2 yogures a la semana para tener un 19% menos de probabilidades de desarrollar adenomas o tumores, gracias a las bacterias gastrointestinales que produce el yogur.

Control de peso. Para personas afectadas por obesidad o sobrepeso, el yogur ayuda a reducir volumen corporal y además controlar las alteraciones metabólicas.

Nutrientes del yogur

“El yogur, como derivado directo de la leche contiene numerosos nutrientes que ayudan al cuerpo humano a tener el aporte necesario diario de calcio, proteínas, Vitamina A, magnesio, fósforo, zinc, potasio, riboflavinas, ácido pantoténico, o Vitamina B12”, explican los investigadores.

Los estudios recientes realizados concluyen que aunque con la ingesta de yogur y sus aportes no se puede demostrar una reducción total de los riesgos de sufrir fracturas u otras enfermedades óseas, sí que se identifica un menor riesgo de sufrirlas.

Estudios universitarios recientes

Estas conclusiones realizadas por los investigadores de smöoy coinciden con los recientes estudios realizados entre la Universidad de Granada y la Universidad Complutense de Madrid sobre el efecto del consumo de lácteos sobre la salud general, sobre la prevención de enfermedades crónicas -cardiovasculares, metabólicas, cánceres como de colon y vejiga, y la diabetes de tipo 2-, sobre factores como el crecimiento, densidad mineral del hueso, generación de masa muscular y, finalmente, sobre el embarazo y la lactancia.

Acerca de smöoy

smöoy es la primera franquicia española que fabrica y vende el primer yogur helado funcional del mercado: bajo en grasa, rico en fibra, sin gluten y, ahora, fuente de calcio.

Nació en el año 2010 pero cuenta con la experiencia de sus creadores, cuarta generación de una familia dedicada al helado tradicional desde hace un siglo. Dispone también de departamentos propios de I+D+i y de Calidad Alimentaria, que invierten continuamente su esfuerzo en la creación de nuevos productos y en criterios de mejora.

La compañía tiene presencia en numerosos mercados internacionales de los cuatro continentes en países como Argelia, Costa de Marfil, Francia, Guinea Conakry, Holanda, Isla Reunión, Italia, Portugal, Reino Unido y Singapur.

A lo largo de su trayectoria, smöoy ha recibido numerosos premios y reconocimientos, tanto por su producto, como por su rápida expansión internacional.

